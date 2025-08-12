Bharat’s First Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार

भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन को तैयार कर दिया है। दुनिया में हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेनों के संचालन में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन के बाद अब भारत पांचवा देश बनने वाला है। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफार्म पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की झलक की वीडियो शेयर की है। रेल मंत्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की दिशा में भारत का महत्वपूर्ण कदम बताया। देश की यह पहली ट्रेन हरियाणा के जीन्द से सोनीपत मार्ग पर चलेगी।
पहली हाइड्रोजन ट्रेन के प्रमुख तथ्य-
-नई ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लम्बी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन होगी।
-चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्टरी में तैयार इस ट्रेन में 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी।
-देश में इस तरह की 35 ट्रेनें चलाने की योजना है। प्रत्येक ट्रेन की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपए हैं।