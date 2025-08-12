12 अगस्त 2025,

Bharat’s First Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार

केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफार्म पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की झलक की वीडियो शेयर की है।

नई दिल्ली

Kanaram Mundiyar

Aug 12, 2025

Bharat's First Hydrogen Train
Bharat's First Hydrogen Train

भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन को तैयार कर दिया है। दुनिया में हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेनों के संचालन में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन के बाद अब भारत पांचवा देश बनने वाला है। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफार्म पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की झलक की वीडियो शेयर की है। रेल मंत्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की दिशा में भारत का महत्वपूर्ण कदम बताया। देश की यह पहली ट्रेन हरियाणा के जीन्द से सोनीपत मार्ग पर चलेगी।

पहली हाइड्रोजन ट्रेन के प्रमुख तथ्य-

Updated on:

12 Aug 2025 09:40 pm

Published on:

12 Aug 2025 09:28 pm

Hindi News / National News / Bharat’s First Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार

