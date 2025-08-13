Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

झारखंड के पहाड़ी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर और एक एसएलआर राइफल बरामद

झारखंड के चाईबासा में बुधवार सुबह पुलिस और सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक नकस्ली मारा गया और एसएलआर राइफल भी बरामद की गई है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 13, 2025

one Naxalite died in police encounter in Chaibasa
चाईबासा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर (प्रतिकात्मक तस्वीर)

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी नक्सली मारा गया। बुधवार सुबह गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता गांव के पास हुई इस घटना में पुलिस ने एक एसएलआर राइफल भी बरामद की है। आपको बता दें कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर सारंडा और आसपास के जंगलों में पिछले कुछ समय से पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इन सर्च ऑपरेशनों के तहत पुलिस ने हाल ही के दिनों में कई नक्सली बंकर ध्वस्त किए हैं और बड़ी संख्या में आईईडी व हथियार बरामद किए हैं। क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाए जा रहे है।

एक घंटे तक पुलिस और नक्सलियों में चलती रही गोलियां

इसी के तहत बुधवार को चाईबासा के गोइलकेरा इलाके में पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉ. माइकल राज ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत जैसे ही टीम सौता के जंगल-पहाड़ी इलाकों में पहुंची तो नक्सलियों की तरफ से अचानक गोलीबारी होने लगी। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने भी फायरिंग शुरु की जिसके बाद करीब एक घंटे तक दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलती रही। आईजी अभियान ने बताया कि, मुठभेड़ के बाद जब इलाके की तलाशी ली गई उस दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

खुद को पुलिस बता नाबालिग को ले गए सुनसान जगह, फिर किया गैंगरेप
राष्ट्रीय
Palamu police station

इस साल मारे गए 23 नक्सली

आईजी अभियान के मुताबिक, इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक, इस मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सली भागने में भी सफल रहे, जिनकी तलाश के लिए आसपास के इलाकों में कांबिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे है। पुलिस के इन अभियानों के तहत इस वर्ष में अब तक अलग-अलग घटनाओं में 23 नक्सली मारे गए है। इसमें एक बड़ी सफलता अप्रैल के दौरान मिली जब बोकारो जिले के लुगू पहाड़ी इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक और उसके 7 नक्सली साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया था।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Aug 2025 02:51 pm

Hindi News / National News / झारखंड के पहाड़ी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर और एक एसएलआर राइफल बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.