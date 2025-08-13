झारखंड के पहाड़ी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर और एक एसएलआर राइफल बरामद

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी नक्सली मारा गया। बुधवार सुबह गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता गांव के पास हुई इस घटना में पुलिस ने एक एसएलआर राइफल भी बरामद की है। आपको बता दें कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर सारंडा और आसपास के जंगलों में पिछले कुछ समय से पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इन सर्च ऑपरेशनों के तहत पुलिस ने हाल ही के दिनों में कई नक्सली बंकर ध्वस्त किए हैं और बड़ी संख्या में आईईडी व हथियार बरामद किए हैं। क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाए जा रहे है।