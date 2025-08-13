झारखंड के पहाड़ी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर और एक एसएलआर राइफल बरामद

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी नक्सली मारा गया। बुधवार सुबह गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता गांव के पास हुई इस घटना में पुलिस ने एक एसएलआर राइफल भी बरामद की है। आपको बता दें कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर सारंडा और आसपास के जंगलों में पिछले कुछ समय से पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इन सर्च ऑपरेशनों के तहत पुलिस ने हाल ही के दिनों में कई नक्सली बंकर ध्वस्त किए हैं और बड़ी संख्या में आईईडी व हथियार बरामद किए हैं। क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाए जा रहे है।
इसी के तहत बुधवार को चाईबासा के गोइलकेरा इलाके में पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉ. माइकल राज ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत जैसे ही टीम सौता के जंगल-पहाड़ी इलाकों में पहुंची तो नक्सलियों की तरफ से अचानक गोलीबारी होने लगी। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने भी फायरिंग शुरु की जिसके बाद करीब एक घंटे तक दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलती रही। आईजी अभियान ने बताया कि, मुठभेड़ के बाद जब इलाके की तलाशी ली गई उस दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हुई है।
आईजी अभियान के मुताबिक, इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक, इस मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सली भागने में भी सफल रहे, जिनकी तलाश के लिए आसपास के इलाकों में कांबिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे है। पुलिस के इन अभियानों के तहत इस वर्ष में अब तक अलग-अलग घटनाओं में 23 नक्सली मारे गए है। इसमें एक बड़ी सफलता अप्रैल के दौरान मिली जब बोकारो जिले के लुगू पहाड़ी इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक और उसके 7 नक्सली साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया था।