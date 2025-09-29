50 दिन में बदले 15 होटल, जानें कैसे पुलिस को चकमा देता रहा चैतन्यानंद

चैतन्यानंद की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। महीनों तक चली तलाशी के बाद आखिरकार शनिवार देर रात पुलिस ने उसे आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेडिकल जांच के लिए चैत्यानंद को सफदरजंग अस्पताल लाया गया। जांच के बाद उसे पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जिस होटल से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया उसके स्टाफ ने बताया कि चैतन्यानंद ने शनिवार को ही शाम करीब 4 बजे वहां चेक-इन किया था और उसके बाद उससे कोई मिलने नहीं आया। इसके बाद रात करीब 3:30 बजे पुलिस वाले आए और 10 मिनट तक चैतन्यानंद के कमरे में उससे बातचीत की फिर उसे अपने साथ ले गए।