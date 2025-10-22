Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में मां लगाती रही गुहार, बेटे ने किए चाकू से 16 वार, जानिए क्या थी वजह

चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में बेटे ने गुस्से में आकर अपनी मां पर 16 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी। आरोपी बेटे को पुलिस ने सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Devika Chatraj

Oct 22, 2025

बेटे ने की मां की हत्या (File Photo)

दिवाली की खुशियों के बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डुबो दिया। यहां एक बेटे ने अपनी मां पर चाकू से 16 बार वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका सुशीला नेगी गुहार लगाती रहीं, लेकिन आरोपी बेटा रवि नेगी रुका नहीं। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया, लेकिन हरियाणा के सोनीपत से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी उत्तराखंड का निवासी

घटना सोमवार सुबह करीब सात बजे की बताई जा रही है। पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) के बरसो भटौली गांव मूल निवासी सुशीला नेगी (55 वर्ष) कई सालों से चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में अपने छोटे बेटे रवि के साथ रह रही थीं। उनके पति की करीब दस साल पहले मौत हो चुकी थी, जबकि बड़ा बेटा सेक्टर 41 में अपने परिवार के साथ रहता है। रवि पंजाब यूनिवर्सिटी में कर्मचारी है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी अलग रहती हैं। छह माह पहले ही रवि मां के पास रहने आया था।

गुस्से में चाकू से 16 वार

पड़ोसियों के अनुसार, सुबह रवि रात भर बाहर रहने के बाद घर लौटा। किसी बात को लेकर मां-बेटे में तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर रवि ने चाकू से मां पर 16 वार किए, जिसमें गला रेतने वाले घाव सबसे गंभीर थे। सुशीला नेगी चिल्लाती रहीं और मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन रवि ने किसी की परवाह न की। फर्श पर खून बिखर गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने घर से चीखें सुनकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से बंद होने की वजह से तुरंत पुलिस को सूचना दी।

जांच में पारिवारिक विवाद बताई जा रही वजह

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पारिवारिक विवाद को मुख्य वजह बताया है। रवि की वैवाहिक जिंदगी में दरार थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मां से रोजाना झगड़े होते थे, खासकर घरेलू मामलों और उसके व्यवहार को लेकर। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रवि नशे की लत का शिकार था और मां की डांट-फटकार से तंग आ चुका था। हालांकि, पुलिस अभी पूरी वजह का पता लगा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए, लेकिन आरोपी चाकू अपने साथ ले भागा था।

आरोपी को किया गिरफ्तार

सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर रवि को सोनीपत (हरियाणा) से दबोच लिया गया। पूछताछ में वह टूट चुका है और हत्या कबूल कर चुका है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और फरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सुशीला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसमें चाकू के 16 घावों की पुष्टि हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

22 Oct 2025 01:06 pm

Hindi News / National News / चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में मां लगाती रही गुहार, बेटे ने किए चाकू से 16 वार, जानिए क्या थी वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फर्जी दस्तावेजों से नकली UK स्टडी वीजा पर विदेश जाने की कोशिश में युवक गिरफ्तार

राष्ट्रीय

IRCTC घोटाला मामला: लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने तैयार किए 12 गवाह

राष्ट्रीय

Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटे होगी भयंकर बारिश! इन इलाकों में जनजीवन हो सकता है अस्त-व्यस्त, अलर्ट घोषित

maharashtra rain alert
मुंबई

Viral Video of Diwali: दिवाली पर गिफ्ट में सोहन  पापड़ी मिली तो भड़के कर्मचारी, फैक्ट्री के गेट पर फेंके डिब्बे

Viral Video of Diwali
राष्ट्रीय

बेटे की हत्या के आरोपों में घिरे पूर्व DGP का बड़ा बयान, ‘वह 18 सालों से नशे का आदी था’

DGP Mohd Mustafa
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.