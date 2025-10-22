चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में मां लगाती रही गुहार, बेटे ने किए चाकू से 16 वार, जानिए क्या थी वजह

बेटे ने की मां की हत्या (File Photo)
दिवाली की खुशियों के बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डुबो दिया। यहां एक बेटे ने अपनी मां पर चाकू से 16 बार वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका सुशीला नेगी गुहार लगाती रहीं, लेकिन आरोपी बेटा रवि नेगी रुका नहीं। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया, लेकिन हरियाणा के सोनीपत से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
घटना सोमवार सुबह करीब सात बजे की बताई जा रही है। पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) के बरसो भटौली गांव मूल निवासी सुशीला नेगी (55 वर्ष) कई सालों से चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में अपने छोटे बेटे रवि के साथ रह रही थीं। उनके पति की करीब दस साल पहले मौत हो चुकी थी, जबकि बड़ा बेटा सेक्टर 41 में अपने परिवार के साथ रहता है। रवि पंजाब यूनिवर्सिटी में कर्मचारी है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी अलग रहती हैं। छह माह पहले ही रवि मां के पास रहने आया था।
पड़ोसियों के अनुसार, सुबह रवि रात भर बाहर रहने के बाद घर लौटा। किसी बात को लेकर मां-बेटे में तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर रवि ने चाकू से मां पर 16 वार किए, जिसमें गला रेतने वाले घाव सबसे गंभीर थे। सुशीला नेगी चिल्लाती रहीं और मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन रवि ने किसी की परवाह न की। फर्श पर खून बिखर गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने घर से चीखें सुनकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से बंद होने की वजह से तुरंत पुलिस को सूचना दी।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पारिवारिक विवाद को मुख्य वजह बताया है। रवि की वैवाहिक जिंदगी में दरार थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मां से रोजाना झगड़े होते थे, खासकर घरेलू मामलों और उसके व्यवहार को लेकर। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रवि नशे की लत का शिकार था और मां की डांट-फटकार से तंग आ चुका था। हालांकि, पुलिस अभी पूरी वजह का पता लगा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए, लेकिन आरोपी चाकू अपने साथ ले भागा था।
सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर रवि को सोनीपत (हरियाणा) से दबोच लिया गया। पूछताछ में वह टूट चुका है और हत्या कबूल कर चुका है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और फरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सुशीला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसमें चाकू के 16 घावों की पुष्टि हुई।
