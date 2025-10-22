चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में मां लगाती रही गुहार, बेटे ने किए चाकू से 16 वार, जानिए क्या थी वजह

पड़ोसियों के अनुसार, सुबह रवि रात भर बाहर रहने के बाद घर लौटा। किसी बात को लेकर मां-बेटे में तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर रवि ने चाकू से मां पर 16 वार किए, जिसमें गला रेतने वाले घाव सबसे गंभीर थे। सुशीला नेगी चिल्लाती रहीं और मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन रवि ने किसी की परवाह न की। फर्श पर खून बिखर गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने घर से चीखें सुनकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से बंद होने की वजह से तुरंत पुलिस को सूचना दी।