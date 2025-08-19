मनीषा की मौत पर मचा बवाल, हरियाणा के दो जिलों में इंटरनेट बंद, परिजनों ने पुलिस पर ये आरोप लगाए

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप व हत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया गया है। PM रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के शरीर में सीमन या किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मनीषा की दोनों आंखें, भोजन नली और कुछ अन्य अंग गायब थे। डॉक्टरों का मानना है कि यह जंगली जानवरों द्वारा शव को नोचने के कारण हुआ, क्योंकि शव कई दिनों तक खेतों में पड़ा था और सड़न की स्थिति में था। वहीं, मनीषा के शव के पास से मिले सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग का मिलान भी उसके लिखावट से हुई है। पोस्टमार्टम कि रिपोर्ट में जहर खाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। बता दें कि एक हफ्ते पहले मनीषा लापता हुई थी। कुछ दिन बाद उसका क्षत-विक्षत हालत में शव मिला।