राष्ट्रीय

मनीषा की मौत पर मचा बवाल, हरियाणा के दो जिलों में इंटरनेट बंद, परिजनों ने पुलिस पर ये आरोप लगाए

हरियाणा की मनीषा की मौत का मामला बढ़ता जा रहा है। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

भिवानी

Pushpankar Piyush

Aug 19, 2025

भिवानी में इंटरनेट बंद (फोटो-IANS)
भिवानी में इंटरनेट बंद (फोटो-IANS)

हरियाणा (Haryana) की भिवानी में मनीषा (Manisha) की मौत के बाद बवाल मच गया है। हरियाणा के भिवानी और चरखी दादरी में प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट बंद (Internet Shutdown) कर दिया है। अगले दो दिनों तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप रहेंगी। प्रदेश के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए सभी तरह के बल्क SMS और इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी।

पुलिस पर लगाया दबाव का आरोप

दरअसल, सोमवार रात पुलिस टीम ने मृतका मनीषा के पिता संजय से बातचीत की। इसके बाद संजय ने कहा कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। वह मंगलवार को अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, मुझे उस पर इतना विश्वास है। प्रशासन कह रहा है कि उसने आत्महत्या की है। मैं इसको नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर लेगी। सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूं कि उसने आत्महत्या नहीं की है। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। संजय ने आगे कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझ पर दवाब बनाया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जितना भी हो सके, सहयोग करें।

घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने गांव ढाणी लक्ष्मण को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है। युवा और महिलाओं ने कहा कि बिना इंसाफ मिले मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे।

हम सब पीड़ित परिजनों के साथ: दिग्विजय सिंह

जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हम सब मनीषा के पिता और परिजनों के साथ हैं। मनीषा के पिता पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दवाब सहन नहीं होगा। सैनी सरकार पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाए। किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए।

पोस्टमार्टम में जहर खाने की बात आई सामने

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप व हत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया गया है। PM रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के शरीर में सीमन या किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मनीषा की दोनों आंखें, भोजन नली और कुछ अन्य अंग गायब थे। डॉक्टरों का मानना है कि यह जंगली जानवरों द्वारा शव को नोचने के कारण हुआ, क्योंकि शव कई दिनों तक खेतों में पड़ा था और सड़न की स्थिति में था। वहीं, मनीषा के शव के पास से मिले सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग का मिलान भी उसके लिखावट से हुई है। पोस्टमार्टम कि रिपोर्ट में जहर खाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। बता दें कि एक हफ्ते पहले मनीषा लापता हुई थी। कुछ दिन बाद उसका क्षत-विक्षत हालत में शव मिला।

19 Aug 2025 12:42 pm

19 Aug 2025 12:36 pm

