शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोप में कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज

कांग्रेस के लिए यह मामला बेहद नाजुक है क्योंकि राहुल ममकूटथिल पार्टी के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं और स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी उन्हें बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी। इस मामले ने न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि पूरे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा दिया है।