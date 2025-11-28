शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोप में कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज

कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल (ANI)
केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पालक्कड़ से पार्टी के युवा विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण करने और गर्भपात करवाने के लिए मजबूर करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने राहुल ममकूटथिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला पहले वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और बाद में जांच के लिए नेमोम पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया।
पीड़िता ने खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात कर लिखित शिकायत सौंपी थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि राहुल ममकूटथिल ने शादी का वादा कर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया और जब वह गर्भवती हुई तो गर्भपात करवाने के लिए दबाव और धमकियां दीं।
गौरतलब है कि इससे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कुछ तीसरे पक्ष की शिकायतों पर राहुल ममकूटथिल के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और धमकी देने का केस दर्ज किया था, लेकिन पीड़िता के उस समय पुलिस में औपचारिक शिकायत नहीं करने की वजह से जांच रुकी हुई थी। अब पीड़िता के सामने आने के बाद मामला गंभीर मोड़ ले चुका है।
कांग्रेस के लिए यह मामला बेहद नाजुक है क्योंकि राहुल ममकूटथिल पार्टी के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं और स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी उन्हें बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी। इस मामले ने न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि पूरे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा दिया है।
पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही विधायक से पूछताछ की जा सकती है। राहुल ममकूटथिल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग