Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोप में कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज

कांग्रेस के युवा विधायक राहुल ममकूटथिल के खिलाफ शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण करने और गर्भपात करवाने के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Devika Chatraj

Nov 28, 2025

कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल (ANI)

केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पालक्कड़ से पार्टी के युवा विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण करने और गर्भपात करवाने के लिए मजबूर करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।

विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

महिला की शिकायत पर पुलिस ने राहुल ममकूटथिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला पहले वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और बाद में जांच के लिए नेमोम पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण

पीड़िता ने खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात कर लिखित शिकायत सौंपी थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि राहुल ममकूटथिल ने शादी का वादा कर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया और जब वह गर्भवती हुई तो गर्भपात करवाने के लिए दबाव और धमकियां दीं।

जांच में जुटी पुलिस

गौरतलब है कि इससे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कुछ तीसरे पक्ष की शिकायतों पर राहुल ममकूटथिल के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और धमकी देने का केस दर्ज किया था, लेकिन पीड़िता के उस समय पुलिस में औपचारिक शिकायत नहीं करने की वजह से जांच रुकी हुई थी। अब पीड़िता के सामने आने के बाद मामला गंभीर मोड़ ले चुका है।

चर्चित युवा नेताओं में एक

कांग्रेस के लिए यह मामला बेहद नाजुक है क्योंकि राहुल ममकूटथिल पार्टी के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं और स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी उन्हें बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी। इस मामले ने न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि पूरे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा दिया है।

राहुल ममकूटथिल की तरफ से कोई बयान नहीं

पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही विधायक से पूछताछ की जा सकती है। राहुल ममकूटथिल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

28 Nov 2025 12:41 pm

Hindi News / National News / शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोप में कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.