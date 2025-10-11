Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ChatGPT से होगा UPI पेमेंट, NPCI ने दिया बड़ा अपडेट

ओपनएआई, एनपीसीआई और रेजरपे ने मिलकर चैटजीपीटी में यूपीआई पेमेंट्स इंटीग्रेट करने का पायलट शुरू किया है, जिससे यूजर्स बिना ऐप बदले शॉपिंग और पेमेंट कर सकेंगे।

less than 1 minute read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 11, 2025

ChatGPT से होगा UPI पेमेंट (File Photo)

डिजिटल पेमेंट्स (Digital Paytments) की दुनिया में एक नया दौर शुरू होने वाला है। ओपनएआई (Open AI), भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कंपनी रेजरपे के साथ मिलकर चैटजीपीटी (ChatGPT) पर यूपीआई पेमेंट्स (UPI) को एकीकृत करने का पायलट प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। अब यूजर्स चैटजीपीटी के अंदर ही प्रोडक्ट्स खोज सकते हैं, शॉपिंग (Shopping) कर सकते हैं और यूपीआई से सीधे पेमेंट पूरा कर सकते हैं बिना ऐप स्विच किए।

क्या है ये नया फीचर?

यह "एजेंटिक पेमेंट्स" नाम का इनोवेटिव सिस्टम है, जहां चैटजीपीटी एक पर्सनल शॉपिंग एजेंट की तरह काम करता है। पायलट में एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक पार्टनर बैंक्स हैं, जबकि टाटा ग्रुप की बिगबास्केट और वोडाफोन आइडिया पहली प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं। यूजर्स को यूपीआई रिजर्व पे फीचर से फंड्स रिजर्व करने का ऑप्शन मिलेगा, जो सिक्योरिटी बढ़ाता है। हर ट्रांजेक्शन यूजर की कन्फर्मेशन के बिना नहीं होगा, और रीयल-टाइम ट्रैकिंग उपलब्ध रहेगी।

एनपीसीआई का बड़ा अपडेट

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में एनपीसीआई ने कई नई इनिशिएटिव्स अनवेल किए, जिनमें ये पायलट प्रमुख है। इसके अलावा, एनपीसीआई का अपना स्मॉल लैंग्वेज मॉडल (एसएलएम) से पावर्ड "यूपीआई हेल्प" लॉन्च हुआ है, जो पेमेंट्स, मंडेट्स और डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन में मदद करेगा। यूपीआई, जो हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैंडल करता है, अब एआई के साथ और स्मार्ट हो रहा है।

सिक्योरिटी पर खास ध्यान

पार्टनर्स ने जोर दिया कि डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस टॉप प्रायोरिटी हैं। यूजर्स को स्पेंडिंग लिमिट्स सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, और ट्रांजेक्शन हमेशा कन्फर्मेशन के बाद ही होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / National News / ChatGPT से होगा UPI पेमेंट, NPCI ने दिया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

साहब हम जिंदा है… बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने 5 लोगों को मृत किया घोषित

राष्ट्रीय

औरंगाबाद की सोन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 की मौत और 4 लापता

Bihar boat accident
समाचार

अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने को लेकर राहुल गांधी ने की पीएम को घेरा

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

‘झूठी खबरें फैलाई तो केस कर दूंगा’, CM पोस्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क उठे कांग्रेस के कद्दावर नेता

DK Shivkumar
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में फिर मेडिकल छात्रा के साथ हुई हैवानियत, कॉलेज परिसर के पास हुआ गैंगरेप

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.