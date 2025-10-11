ChatGPT से होगा UPI पेमेंट, NPCI ने दिया बड़ा अपडेट

डिजिटल पेमेंट्स (Digital Paytments) की दुनिया में एक नया दौर शुरू होने वाला है। ओपनएआई (Open AI), भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कंपनी रेजरपे के साथ मिलकर चैटजीपीटी (ChatGPT) पर यूपीआई पेमेंट्स (UPI) को एकीकृत करने का पायलट प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। अब यूजर्स चैटजीपीटी के अंदर ही प्रोडक्ट्स खोज सकते हैं, शॉपिंग (Shopping) कर सकते हैं और यूपीआई से सीधे पेमेंट पूरा कर सकते हैं बिना ऐप स्विच किए।