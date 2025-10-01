चेन्नई के विदेशी दूतावासों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस

ईमेल की सुचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई शुर कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से दूतावासों को खाली कराया गया और प्रत्येक दूतावास की गहन जांच की गई। एक साथ दस दूतावासों को मिली धमकी के चलते प्रशासन में हलचल मच गई। स्थिती की गंभीरता को देखते हुए भारी मात्रा में बम निरोधक दस्तों को बुलाया गया। बम विशेषज्ञों और खोजी कुत्तों के साथ मिलकर पुलिस ने संबंधित इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया। पूरी जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सभी धमकियां झूठी थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी है।