चेन्नई के विदेशी दूतावासों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस

चेन्नई में मलेशिया दूतावास (प्रतीकात्मक तस्वीर)
तमिलनाडु के चेन्नई शहर के राजा अन्नामलैपुरम बोट क्लब इलाके में स्थित दस विदेशी दूतावासों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें जर्मनी, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, रूस और अमेरिका समेत कई देशों के दूतावास शामिल है। एक ही ईमेल के जरिए इन सभी दूतावासों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस और बम निरोधक दस्तें मौके पर पहुंचे और दूतावासों के परिसरों की जांच की गई।
ईमेल की सुचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई शुर कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से दूतावासों को खाली कराया गया और प्रत्येक दूतावास की गहन जांच की गई। एक साथ दस दूतावासों को मिली धमकी के चलते प्रशासन में हलचल मच गई। स्थिती की गंभीरता को देखते हुए भारी मात्रा में बम निरोधक दस्तों को बुलाया गया। बम विशेषज्ञों और खोजी कुत्तों के साथ मिलकर पुलिस ने संबंधित इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया। पूरी जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सभी धमकियां झूठी थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी है।
यह पहली बार नहीं है कि ऐसे झूठे ईमेल भेज कर किसी सरकारी परिसर या नेता के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हाल ही रविवार को तमिलगा वेत्री कज़गम पार्टी के प्रमुख और अभिनेता विजय के ईसीआर, नीलांकरै स्थित आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अलर्ट के बाद, पुलिसकर्मी और बम निरोधक दस्ते तुरंत अभिनेता के आवास पर पहुंचे और परिसर की पूरी तरह से जांच की। हालांकि जांच में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तू बरामद नहीं हुई।
