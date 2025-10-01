Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चेन्नई के विदेशी दूतावासों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस

चेन्नई में स्थित जर्मनी, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, रूस और अमेरिका समेत दस दूतावासों को एक ही ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

less than 1 minute read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 01, 2025

Malaysia embassy in chennai

चेन्नई में मलेशिया दूतावास (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तमिलनाडु के चेन्नई शहर के राजा अन्नामलैपुरम बोट क्लब इलाके में स्थित दस विदेशी दूतावासों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें जर्मनी, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, रूस और अमेरिका समेत कई देशों के दूतावास शामिल है। एक ही ईमेल के जरिए इन सभी दूतावासों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस और बम निरोधक दस्तें मौके पर पहुंचे और दूतावासों के परिसरों की जांच की गई।

खोजी कुत्तों के साथ मिलकर पुलिस ने की तलाशी

ईमेल की सुचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई शुर कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से दूतावासों को खाली कराया गया और प्रत्येक दूतावास की गहन जांच की गई। एक साथ दस दूतावासों को मिली धमकी के चलते प्रशासन में हलचल मच गई। स्थिती की गंभीरता को देखते हुए भारी मात्रा में बम निरोधक दस्तों को बुलाया गया। बम विशेषज्ञों और खोजी कुत्तों के साथ मिलकर पुलिस ने संबंधित इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया। पूरी जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सभी धमकियां झूठी थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी है।

हाल ही एक्टर विजय के घर को उड़ाने की धमकी मिली थी

यह पहली बार नहीं है कि ऐसे झूठे ईमेल भेज कर किसी सरकारी परिसर या नेता के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हाल ही रविवार को तमिलगा वेत्री कज़गम पार्टी के प्रमुख और अभिनेता विजय के ईसीआर, नीलांकरै स्थित आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अलर्ट के बाद, पुलिसकर्मी और बम निरोधक दस्ते तुरंत अभिनेता के आवास पर पहुंचे और परिसर की पूरी तरह से जांच की। हालांकि जांच में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तू बरामद नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Oct 2025 08:54 am

Hindi News / National News / चेन्नई के विदेशी दूतावासों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Breaking: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के अस्पताल में कराया गया भर्ती

राष्ट्रीय

गरबा में छोटे कपड़े वालों की एंट्री… धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

Dhirendra shastri
राष्ट्रीय

LPG से UPI तक… आज से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

1st October new Rules
राष्ट्रीय

देश में 7.2 फीसदी बढ़े अपराध, साइबर अपराधों में भी 31.2 फीसदी की बढ़ोतरी

NCRB crime report
राष्ट्रीय

ट्रायल कोर्ट के मुकदमा सुनने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, जज बोले- मजिस्ट्रेट के आदेश का तरीका देखकर दुख हुआ

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.