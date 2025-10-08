टीचर ने 7616 को लिखा ‘Saven Thursday Six harendra sixtey’, सस्पेंड हुए तो अधिकारी ने भी सस्पेंशन लेटर में की ढेरों ग़लतियां

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सरकारी उच्चितर माध्यमिक विद्यालय, रोनहाट में तैनात एक ड्राइंग टीचर को बैंक चेक में हास्यास्पद स्पेलिंग गलतियों के चलते सस्पेंड कर दिया गया। 25 सितंबर को शिक्षक ने 7,616 रुपये का अंग्रेजी में एक चेक जारी किया, इस दौरान उन्होंने 7,616 को शब्दों में लिखा, “Saven Thursday Six Harendra Sixty” जिसके बाद यह चेक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राज्य शिक्षा विभाग के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई।