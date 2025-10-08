Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टीचर ने 7616 को लिखा ‘Saven Thursday Six harendra sixtey’, सस्पेंड हुए तो अधिकारी ने भी सस्पेंशन लेटर में की ढेरों ग़लतियां

हिमाचल प्रदेश में एक टीचर को चेक में गलत स्पेलिंग लिखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि टीचर को दिये गए सस्पेंशन लेटर में अधिकारी ने भी ढेरों स्पेलिंग मिस्टेक कर राखी थीं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 08, 2025

टीचर को बैंक चेक में हास्यास्पद स्पेलिंग गलतियों के चलते सस्पेंड कर दिया गया

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सरकारी उच्चितर माध्यमिक विद्यालय, रोनहाट में तैनात एक ड्राइंग टीचर को बैंक चेक में हास्यास्पद स्पेलिंग गलतियों के चलते सस्पेंड कर दिया गया। 25 सितंबर को शिक्षक ने 7,616 रुपये का अंग्रेजी में एक चेक जारी किया, इस दौरान उन्होंने 7,616 को शब्दों में लिखा, “Saven Thursday Six Harendra Sixty” जिसके बाद यह चेक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राज्य शिक्षा विभाग के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई।

टीचर को सस्पेंड कर दिया गया

शिक्षक को 4 अक्टूबर 2025 को सस्पेंशन लेटर सौंपा गया। आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सरकारी माध्यमिक विद्यालय, हरिपुरधार (सिरमौर) रहेगा। सिरमौर के उप निदेशक राजीव ठाकुर ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, "आमतौर पर स्पेलिंग मिस्टेक पर चेतावनी दी जाती है, लेकिन इस मामले में शब्दों का ही रूप बदल गया था। ‘Thousand’ को ‘Thursday’ और ‘Hundred’ को ‘Harendra’ लिखना सामान्य गलती नहीं है। इसलिए कार्रवाई की गई।”

सस्पेंशन लेटर में अधिकारी ने ही ढेरों गल्तियां

हैरानी की बात यह है कि शिक्षक को मिले निलंबन आदेश में भी ढेरों गलतियां थीं। जिसके बाद अधिकारी द्वारा जारी किया गया सस्पेंशन लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लेटर में Principal को 'princpal', Sirmaur को 'Sirmour', Spellings को 'spelling' और Education को 'educatioin' लिखा गया।

सस्पेंशन लेटर में गल्तियां करने पर अधिकारी ने सफाई दी

इस पर ठाकुर ने सफाई दी, "समय की कमी थी, नोटिस जल्दी में जारी करना पड़ा। मैं मानता हूं कि इसमें गलतियां हैं, लेकिन ये केवल टाइपिंग एरर हैं। मैं जांच करूंगा कि ये कैसे हुईं।" बता दें हिमाचल प्रदेश को 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था, जिससे वह त्रिपुरा, मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख के बाद पांचवां राज्य बना था।

हिमाचल को हालही में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है

हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक दस्तावेज़ में भी हास्यास्पद गलती सामने आई थीं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल के बेटे डॉ. संजय शांडिल को उनका "accomplice (सह-अपराधी)" बताया गया था। दस्तावेज़ के अनुसार मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लंदन और फ्रांस की यात्रा पर जाने वाला था ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में "सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं" को समझा जा सके। बाद में विवाद के बाद यह दौरा स्थगित कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 10:08 am

Hindi News / National News / टीचर ने 7616 को लिखा ‘Saven Thursday Six harendra sixtey’, सस्पेंड हुए तो अधिकारी ने भी सस्पेंशन लेटर में की ढेरों ग़लतियां

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पापा…अब समय आ गया है…’, पिता रामविलास की पुण्यतिथि पर क्या बोले चिराग? चुनाव को लेकर भी दे दिया बड़ा संदेश

राष्ट्रीय

PM मोदी के मुंबई दौरे से पहले बड़ा तोहफा! दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

Two railway projects approved ahead of PM Modi's Mumbai visit
मुंबई

कौन है रागिनी दास? 2013 में मिला रिजेक्शन, अब गूगल इंडिया में स्टार्टअप्स की संभालेगी कमान

Ragini Das
राष्ट्रीय

हरियाणा के IPS अफसर ने खुद को मारी गोली, 8 पेज के सुसाइड लेटर में 35 अधिकारियों के नाम

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh
राष्ट्रीय

हथियारों से लैस लुटेरे घर में घुसे, परिवार को बनाया बंधक, किया चाय-नाश्ता, फिर सोना, नकदी और कार लेकर हुए फरार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.