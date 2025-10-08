टीचर ने 7616 को लिखा ‘Saven Thursday Six harendra sixtey’, सस्पेंड हुए तो अधिकारी ने भी सस्पेंशन लेटर में की ढेरों ग़लतियां

टीचर को बैंक चेक में हास्यास्पद स्पेलिंग गलतियों के चलते सस्पेंड कर दिया गया
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सरकारी उच्चितर माध्यमिक विद्यालय, रोनहाट में तैनात एक ड्राइंग टीचर को बैंक चेक में हास्यास्पद स्पेलिंग गलतियों के चलते सस्पेंड कर दिया गया। 25 सितंबर को शिक्षक ने 7,616 रुपये का अंग्रेजी में एक चेक जारी किया, इस दौरान उन्होंने 7,616 को शब्दों में लिखा, “Saven Thursday Six Harendra Sixty” जिसके बाद यह चेक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राज्य शिक्षा विभाग के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई।
शिक्षक को 4 अक्टूबर 2025 को सस्पेंशन लेटर सौंपा गया। आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सरकारी माध्यमिक विद्यालय, हरिपुरधार (सिरमौर) रहेगा। सिरमौर के उप निदेशक राजीव ठाकुर ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, "आमतौर पर स्पेलिंग मिस्टेक पर चेतावनी दी जाती है, लेकिन इस मामले में शब्दों का ही रूप बदल गया था। ‘Thousand’ को ‘Thursday’ और ‘Hundred’ को ‘Harendra’ लिखना सामान्य गलती नहीं है। इसलिए कार्रवाई की गई।”
हैरानी की बात यह है कि शिक्षक को मिले निलंबन आदेश में भी ढेरों गलतियां थीं। जिसके बाद अधिकारी द्वारा जारी किया गया सस्पेंशन लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लेटर में Principal को 'princpal', Sirmaur को 'Sirmour', Spellings को 'spelling' और Education को 'educatioin' लिखा गया।
इस पर ठाकुर ने सफाई दी, "समय की कमी थी, नोटिस जल्दी में जारी करना पड़ा। मैं मानता हूं कि इसमें गलतियां हैं, लेकिन ये केवल टाइपिंग एरर हैं। मैं जांच करूंगा कि ये कैसे हुईं।" बता दें हिमाचल प्रदेश को 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था, जिससे वह त्रिपुरा, मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख के बाद पांचवां राज्य बना था।
हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक दस्तावेज़ में भी हास्यास्पद गलती सामने आई थीं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल के बेटे डॉ. संजय शांडिल को उनका "accomplice (सह-अपराधी)" बताया गया था। दस्तावेज़ के अनुसार मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लंदन और फ्रांस की यात्रा पर जाने वाला था ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में "सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं" को समझा जा सके। बाद में विवाद के बाद यह दौरा स्थगित कर दिया गया।
