भारत-नेपाल की सीमा पर रेलवे लाइन बिछाने वाला है चीन

चीन 2008 से इस नई रेल परियोजना की योजना बना रहा था। अब इसको धरातल पर लाने की तैयारी है। यह रेल लाइन चीन के शिनजियांग के होतान को तिब्बत के ल्हासा को जोड़ेगी। तिब्बत के शिगास्ते-ल्हासा से बीजिंग के बीच रेल सम्पर्क पहले से है। नई लाइन की शुरूआत तिब्बत के शिगात्से से होगी। जो उत्तर-पश्चिम की तरफ नेपाल की सीमा के साथ चलेगी। होतान के मार्ग पर बीच में भारत का अक्साई चिन आ रहा है, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है और यहां से रेल लाइन गुजरेगी। इस रेल मार्ग की औसत ऊंचाई 4500 मीटर होगी। जो कुन्लुन, कराकोरम, कैलाश और हिमालय की पर्वत शृंखलाओं से होकर गुजरेगी।

