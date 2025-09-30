चिराग पासवान ने एक तीर से साधे दो निशाने, केजरीवाल से की प्रशांत किशोर की तुलना

15 साल तो इन्हें भी मिले थे, तब इन्होंने क्यों नहीं इन योजनाओं को धरातल पर उतारा था। महिलाओं को लेकर इनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि उम्र भर आप इन्हें आश्रित बनाकर रखते और उन्हें र महीने किस्त देते रहते। लेकिन आज महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वे उद्यमी बनें, अपने पैरों पर खड़ी हों। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी होती है। इसके बाद उनके प्रोजेक्ट पर और दो लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे वे पूरे व्यापार को स्थापित कर सकेंगी। यह विकास की सोच है। यह ऐसा कदम है जो महिलाओं को सशक्त करता है और परिवारों को सशक्त करता है। ऐसी योजनाएं तो विपक्ष सपने में भी नहीं सोच सकता।