Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चिराग पासवान ने एक तीर से साधे दो निशाने, केजरीवाल से की प्रशांत किशोर की तुलना

प्रशांत किशोर के एनडीए नेताओं पर लगाए गए आरोपों का पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि, ऐसी ही राजनीति दिल्ली में भी देखी गई थी।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 30, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान (फोटो- आईएएनएस)

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के एनडीए नेताओं पर लगाए गए आरोपों का लोजपा (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब दिया है। पासवान ने कहा, वे लगातार विभिन्न लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, यह जांच का विषय है। इसके बाद पासवान ने प्रशांत किशोर की तुलना दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से करते हुए कहा कि, ऐसी ही राजनीति दिल्ली में भी देखी गई थी, जब आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची लगा दी थी। जब उनके पास वक्त आया कि वे उस सूची पर कार्रवाई कर सकें, तो उन्होंने खामोशी साध ली थी।

विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से घबरा चुका

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह से अपना पक्ष रखने में सक्षम हैं। कुछ नेताओं ने मानहानि का दावा भी किया है और जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर आरोप लगाएंगे और ये जवाब देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के बिहार सरकार के खजाने में पैसा नहीं और योजनाओं की घोषणा करने के आरोपों को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से घबरा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार न केवल शिलान्यास कर रहे, बल्कि योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं, जबकि विपक्ष अब तक सिर्फ सपना ही देखता रह गया।

एनडीए सरकार ने महिलाओं को पैरों पर खड़ा किया

15 साल तो इन्हें भी मिले थे, तब इन्होंने क्यों नहीं इन योजनाओं को धरातल पर उतारा था। महिलाओं को लेकर इनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि उम्र भर आप इन्हें आश्रित बनाकर रखते और उन्हें र महीने किस्त देते रहते। लेकिन आज महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वे उद्यमी बनें, अपने पैरों पर खड़ी हों। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी होती है। इसके बाद उनके प्रोजेक्ट पर और दो लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे वे पूरे व्यापार को स्थापित कर सकेंगी। यह विकास की सोच है। यह ऐसा कदम है जो महिलाओं को सशक्त करता है और परिवारों को सशक्त करता है। ऐसी योजनाएं तो विपक्ष सपने में भी नहीं सोच सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 02:55 pm

Hindi News / National News / चिराग पासवान ने एक तीर से साधे दो निशाने, केजरीवाल से की प्रशांत किशोर की तुलना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

BJP में शामिल होने के बाद पवन सिंह ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- हम हुए ही…

Pawan Singh join BJP
राष्ट्रीय

राज्य के दर्जे के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे उमर अब्दुल्ला? जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

लेह मुद्दे पर राहुल गांधी की अपील: हिंसा छोड़ें, बातचीत शुरू करें, कांग्रेस का केंद्र पर हमला

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

क्या 26/11 के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार था? चिदंबरम के दावे पर BJP ने किया पलटवार

p chidambaram
राष्ट्रीय

सोनम वांगुचक को बिना सबूत के किया गिरफ्तार! लद्दाख डीजीपी के वायरल वीडियो का क्या है सच

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.