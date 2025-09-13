सिविल सेवा परीक्षा का टॉपर 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ड्राइवर को भी अधिकारियों ने दबोचा; पढ़ें पूरा मामला

ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा के टॉपर अश्विनी कुमार पांडा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ओडिशा सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अश्विनी कुमार पांडा संबलपुर जिले के बामरा में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे।