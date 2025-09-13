Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सिविल सेवा परीक्षा का टॉपर 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ड्राइवर को भी अधिकारियों ने दबोचा; पढ़ें पूरा मामला

Civil Service Exam Topper Arrest: ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर और तहसीलदार अश्विनी कुमार पांडा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. भूमि परिवर्तन के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में उनके ड्राइवर को भी दबोचा गया है। पांडा के कई ठिकानों पर छापे में 4.73 लाख रुपये बरामद हुए हैं। 2019 में परीक्षा में टॉप करने वाले इस अधिकारी की करतूत ने सबको हैरान कर दिया है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 13, 2025

संबलपुर जिले के बामरा में तहसीलदार अश्विनी कुमार पांडा। फोटो- Instagram/Ashwini Panda

ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा के टॉपर अश्विनी कुमार पांडा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ओडिशा सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अश्विनी कुमार पांडा संबलपुर जिले के बामरा में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे।

विजिलेंस की ओर से कहा गया है कि अधिकारी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से कृषि भूमि को घर बनाने वाली जमीन में बदलने के लिए रिश्वत ली थी।

अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने एक महीने पहले तहसीलदार कार्यालय में जमीन परिवर्तन के लिए आवेदन दिया था।

ये भी पढ़ें

Odisha Crime News: कपल को बैलों की तरह बांधकर खेत जोता, मंदिर ले जाकर किया शुद्धिकरण, वीडियो वायरल
राष्ट्रीय
image

काम करने के लिए शिकायतकर्ता से मांगा था 20 हजार रुपये घूस

आरोप है कि पांडा ने शिकायतकर्ता का काम करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वह रिश्वत के रूप में इतना बड़ा रकम देने में सक्षम नहीं है तो पांडा ने तुरंत रिश्वत की राशि घटा दी।

उन्होंने शिकायतकर्ता से फिर 15,000 रुपये घूस देने को कहा। इसके साथ, उन्होंने शिकायतकर्ता को धमकी भी दे दी। पांडा ने शिकायतकर्ता से कहा कि पैसे नहीं देने पर म्यूटेशन मामले में परिवर्तन नहीं होने देंगे।

ड्राइवर के जरिए घूस लेते हुए पकड़ा गया

अधिकारी की धमकी के बाद शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिकारियों से संपर्क किया। मामला जानकर अधिकारियों ने शुक्रवार को पांडा के खिलाफ जाल बिछाया।

तहसीलदार को उनके कार्यालय से सतर्कता दल ने अपने ड्राइवर जरिए शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। सतर्कता विभाग के बयान में कहा गया है कि रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली गई है।

पांडा के कई ठिकानों की ली गई तलाशी

सतर्कता विभाग ने पांडा को पकड़ने के बाद उनके कई ठिकानों की एकसाथ तलाशी ली। जहां से 4,73,000 रुपये की नकदी जब्त हुई। उनके ड्राइवर पी। प्रवीण कुमार को भी सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी।टेक करने वाले पांडा की उम्र 32 साल है। उन्होंने साल 2019 में ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था। बामरा में तहसीलदार रहने से पहले, पांडा ने मयूरभंज जिले में शामखुंटा तहसीलदार के रूप में काम किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

13 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / National News / सिविल सेवा परीक्षा का टॉपर 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ड्राइवर को भी अधिकारियों ने दबोचा; पढ़ें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.