जूता फेंकने की घटना के बाद बढ़ाई गई सीजेआई की सिक्योरिटी, दो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किए तैनात

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने कथित तौर पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद सीजेआई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जिस कोर्ट में सीजेआई मामलों की सुनवाई करते है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया है। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं न हो इसके मध्यनजर सीजेआई की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सीजेआई के कोर्ट के बाहर दो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए है।