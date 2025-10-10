Patrika LogoSwitch to English

सीजेआई गवई को ऐसा नहीं करना चाहिए था- जूता फेंके जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की राय

मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई पर जूता फेंकने की घोर निंदा करता हूं। लेकिन उन्होंने इसे तब न्योता दिया जब सुनवाई करते हुए उन्होंने टिप्पणी की-"आप कहते हैं कि आप विष्णु के कट्टर भक्त हैं। जाकर भगवान से ही कुछ करने को कहिए। जाकर प्रार्थना कीजिए।" पढ़िए पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू का नजरिया

3 min read

भारत

image

Ashish Deep

Oct 10, 2025

What is the category of BR Gavai?, Who is the 52th CJI of India?, Who was the first Dalit Chief Justice of India?, What was the Judgement of BR Gavai?, BR Gavai Caste, Justice BR Gavai BJP, BR Gavai full name, BR Gavai religion, RS Gavai, BR Gavai mother, BR Gavai retirement Date, B r gavai news,

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई (File Photo-ANI)

हाल ही में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई पर अदालत में जूता फेंका और आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हिंदू भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए, अपने न्यायालय में पहले दायर एक याचिका में, न्यायमूर्ति गवई ने याचिकाकर्ता से कथित तौर पर कहा था: "विष्णु से प्रार्थना करो,"।

यह ऐसी टिप्पणी थी जिसका मामले की सुनवाई के कानूनी मुद्दों से कोई संबंध नहीं था और जिसने कई हिंदुओं को नाराज कर दिया, जिन्होंने महसूस किया कि टिप्पणी ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

न्यायमूर्ति गवई ने खजुराहो में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए एक हिंदू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कथित तौर पर कहा: "जाओ और देवता से ही कुछ करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। तो जाओ और उनसे प्रार्थना करो (कि वे अपना सिर वापस कर दें)।"

ज्यादा बात करने वाला जज एक बेसुरा बाजा

मैं न्यायमूर्ति गवई पर जूता फेंकने की घटना की घोर निंदा करता हूं। लेकिन साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अदालत में न्यायाधीशों द्वारा बहुत ज्यादा बोलना ऐसी घटनाओं को ही न्योता देता है। इंग्लैंड के पूर्व लॉर्ड चांसलर, सर फ्रांसिस बेकन की एक कहावत अक्सर उद्धृत की जाती है: "ज्यादा बात करने वाला जज एक बेसुरा बाजा जैसा होता है'। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि कुछ न्यायाधीशों को अदालत में बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है (कभी-कभी ऐसे विषयों पर जिनका सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं होता), जिससे उन्हें बचना चाहिए। मेरी इस सलाह को एक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े भाई (मैं 2011 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अब 79 वर्ष का हूँ) की सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए।

न्यायाधीश का काम अदालत में सुनना है, बात करना नहीं, और फिर जो उचित लगे, निर्णय देना है। मैं एक बार लंदन स्थित ब्रिटिश उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही देखने गया था। वहां लगभग सन्नाटा छाया हुआ था, न्यायाधीश चुपचाप सुन रहे थे और वकील बहुत धीमी आवाज में बहस कर रहे थे। कभी-कभी न्यायाधीश किसी बात को स्पष्ट करने के लिए वकील से कोई प्रश्न पूछते थे; अन्यथा, वे पूरी तरह से चुप रहते थे।

अदालत का माहौल ऐसा ही होना चाहिए

शांति, संयम और स्थिरता का माहौल, वकील धीमी आवाज में बोले और जज शांति से सुने। बेशक, अंततः फैसला जज के हाथ में ही होता है। लेकिन हाल ही में मैंने क्या देखा है (कार्यवाही अक्सर यूट्यूब पर दिखाई जाती है)? मैंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को अदालत में लगातार बोलते हुए देखा, जैसे कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक महिला डॉक्टर, जिसके साथ बलात्कार और हत्या हुई थी, से जुड़े मामले में, वे सवाल पूछ रहे थे कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई (ये सवाल वास्तव में जांच अधिकारी या ट्रायल कोर्ट को पूछने चाहिए थे), वगैरह। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रो. अली खान महमूदाबाद की जमानत की सुनवाई के दौरान भी ऐसी ही बात देखी।

मुझे खुशी है कि प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी गई, लेकिन पीठ के एक न्यायाधीश की यह टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी कि प्रोफेसर महमूदाबाद कुत्ते की सीटी बजा रहे थे?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, ने कथित तौर पर कहा: "सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। लेकिन क्या यही समय है इन सब पर बात करने का ? देश पहले से ही इन सब से गुजर रहा है… राक्षस आए और हमारे लोगों पर हमला किया… हमें एकजुट होना होगा। ऐसे मौकों पर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है?"

ऐसी भाषा बोलें जिससे ठेस न पहुंचे

उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा: "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले समाज के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शब्दों का चयन जानबूझकर दूसरे पक्ष को अपमानित, नीचा दिखाने और असहज करने के लिए किया जाता है। उनके पास इस्तेमाल करने के लिए शब्दकोश के शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। वह ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, तटस्थ भाषा का प्रयोग करें।"

इस अनर्गल प्रकोप का अवसर कहां था? न्यायाधीशों को, खासकर उच्च न्यायालयों में, सर फ्रांसिस बेकन के सिद्धांत का पालन करते हुए, बहुत संयम बरतना चाहिए, अदालत में कम बोलना चाहिए और उपदेश या व्याख्यान नहीं देने चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि अदालत में दिए गए मौखिक बयान, भले ही तकनीकी रूप से बाध्यकारी न हों, निचली अदालतों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें उपदेश देने और प्रवचन देने से बचना चाहिए।

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

10 Oct 2025 06:16 pm

Published on:

10 Oct 2025 05:54 pm

Hindi News / National News / सीजेआई गवई को ऐसा नहीं करना चाहिए था- जूता फेंके जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की राय

