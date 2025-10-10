सीजेआई गवई को ऐसा नहीं करना चाहिए था- जूता फेंके जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की राय

मैं न्यायमूर्ति गवई पर जूता फेंकने की घटना की घोर निंदा करता हूं। लेकिन साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अदालत में न्यायाधीशों द्वारा बहुत ज्यादा बोलना ऐसी घटनाओं को ही न्योता देता है। इंग्लैंड के पूर्व लॉर्ड चांसलर, सर फ्रांसिस बेकन की एक कहावत अक्सर उद्धृत की जाती है: "ज्यादा बात करने वाला जज एक बेसुरा बाजा जैसा होता है'। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि कुछ न्यायाधीशों को अदालत में बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है (कभी-कभी ऐसे विषयों पर जिनका सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं होता), जिससे उन्हें बचना चाहिए। मेरी इस सलाह को एक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े भाई (मैं 2011 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अब 79 वर्ष का हूँ) की सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए।