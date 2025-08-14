जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई बाढ़, कई लोगों की मौत की आशंका

कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मंडी और उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से काफी तबाही मची थी। इसी तरह की घटना आज जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में हुई है। आज, गुरुवार, 14 अगस्त को किश्तवाड़ (Kishtwar) में बादल फट (Cloudburst) गया। यह घटना किश्तवाड़ जिले के मचैल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर चशोटी इलाके में हुई। बादल फटने से बाढ़ आ गई और आसपास की नदियाँ उफान पर आ गईं। बाढ़ में एक लंगर बह गया और कई घरों-इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।