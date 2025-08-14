Patrika LogoSwitch to English

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई बाढ़, कई लोगों की मौत की आशंका

Cloudburst In Kishtwar: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आज बादल फटने से बाढ़ आ गई। इस वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

डोडा

Tanay Mishra

Aug 14, 2025

किश्तवाड़ में बादल फटा, कई लोगों की मौत (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)

कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मंडी और उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से काफी तबाही मची थी। इसी तरह की घटना आज जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में हुई है। आज, गुरुवार, 14 अगस्त को किश्तवाड़ (Kishtwar) में बादल फट (Cloudburst) गया। यह घटना किश्तवाड़ जिले के मचैल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर चशोटी इलाके में हुई। बादल फटने से बाढ़ आ गई और आसपास की नदियाँ उफान पर आ गईं। बाढ़ में एक लंगर बह गया और कई घरों-इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।

कई लोगों की मौत की आशंका

किश्तवाड़ में बादल फटने से कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। करीब 25 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है।

Updated on:

14 Aug 2025 02:48 pm

Published on:

14 Aug 2025 02:47 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई बाढ़, कई लोगों की मौत की आशंका

