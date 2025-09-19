कई गाड़ियां बह गईं… नदी में समा गए घर, हिमाचल में फिर फटा बादल, भारी तबाही के बाद जंगल की ओर भागे लोग

बताया जा रहा है कि बादल शुक्रवार रात करीब 12:10 बजे फटा। स्थानीय लोगों ने कहा कि जैसे ही गांव में पानी का बहाव तेज़ हुआ, लोग दहशत में अपने घरों से भागकर सुरक्षा के लिए पास के जंगली इलाकों की ओर चले गए। वहीं, मस्तान गांव में, घरों के कुछ हिस्से और एक गौशाला बाढ़ में बह गए।