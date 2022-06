यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी TRS, क्या BJP के खिलाफ विपक्ष से हाथ मिला रहे KCR?

KCR Back Yashwant Sinha: तेलंगाना के CM केसीआर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का निर्णय लिया है। क्या ये फैसला लेकर केसीआर ने अब विपक्ष से हाथ मिलाने का मन बना लिया है? क्या है केसीआर की योजना?

तेलंगाना की राष्ट्र समिति (TRS) ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव (KTR) ने जानकारी दी कि वो और सीएम के चंद्रशेखर राव आज यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। स्पष्ट है कि केसीआर NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करेंगे। केसीआर के इस निर्णय से सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब उनका मन बदलने लगा है? क्या वो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष से हाथ मिलाने को तैयार हैं? ये वही केसीआर हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही विपक्ष के साथ जाने से मना किया था।

CM KCR's Party Backs Yashwant Sinha For President, what it means (PC: Telangana Today)