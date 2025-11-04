छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों का एनकाउंटर, कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास से किया था अपहरण

सोमवार रात को पुलिस की सात स्पेशल टीमों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। रात में ही तीनों संदिग्धों सतीश, गुना और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी मदुरै जिले के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं और कोयंबटूर में किराए के कमरे में रहते थे। भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए। तीनों को कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। एनकाउंटर में एक हेड कांस्टेबल भी मामूली रूप से घायल हुआ।