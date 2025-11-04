छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों का एनकाउंटर, कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास से किया था अपहरण

गैंगरेप के आरोपियों का एनकाउंटर (X @wilson__thomas)
तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। रविवार रात को एयरपोर्ट के पास अपनी कार में अपने दोस्त के साथ बैठी छात्रा का तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने सोमवार रात को फरार तीनों संदिग्धों का एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता मदुरै की रहने वाली है और कोयंबटूर के एक निजी कॉलेज में पढ़ रही है। वह हॉस्टल में रहती है। रविवार रात करीब 10:30 बजे वह ब्रिंदावन नगर में कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे पार्क्ड कार में अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रही थी। तभी तीन व्यक्ति एक मोपेड पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने कार का विंडशील्ड तोड़ दिया और हथियारों से दोस्त पर हमला बोल दिया।
आरोपियों ने छात्रा को धमकी दी और उसे जबरन मोपेड पर सवार कर लिया। वे उसे करीब एक किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह ले गए, जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ कई घंटों तक बलात्कार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार हमलावरों ने पीड़िता को एक निजी कॉलेज के पीछे फेंक दिया और फरार हो गए।
घायल दोस्त ने पुलिस स्टेशन को कॉल किया। पुलिस ने रात 11 बजे से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह करीब 4 बजे पीड़िता का सुराग लगा और उसे बचा लिया गया। वह सदमे की स्थिति में थी, इसलिए उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्त की हालत स्थिर बताई जा रही है।
सोमवार रात को पुलिस की सात स्पेशल टीमों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। रात में ही तीनों संदिग्धों सतीश, गुना और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी मदुरै जिले के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं और कोयंबटूर में किराए के कमरे में रहते थे। भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए। तीनों को कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। एनकाउंटर में एक हेड कांस्टेबल भी मामूली रूप से घायल हुआ।
