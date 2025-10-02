पीएम मोदी ने RSS के 100 साल पूरे होने पर जारी किया सिक्का और डाक टिकट, विपक्ष ने बोला – यह संविधान का अपमान

वामपंथी पार्टी ने कहा, "आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी करना भारत के संविधान पर एक गंभीर चोट और अपमान है जिसे आरएसएस ने कभी स्वीकार नहीं किया।" बयान में कहा गया है, "यह बेहद आपत्तिजनक है कि एक आधिकारिक सिक्के पर एक ऐसी देवी की 'भारत माता' के रूप में छवि अंकित हो, जिसे आरएसएस अपने हिंदुत्ववादी राष्ट्र की सांप्रदायिक अवधारणा के प्रतीक के रूप में प्रचारित करता आया है।"