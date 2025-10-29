यौन उत्पीड़न के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, गुस्साएं लोगों ने घर में घुस कर पीटा

पुलिस के अनुसार, पीड़िताओं में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं, जो आदित्य के जानने वालों की पत्नियां हैं। जयनगर की रहने वाली एक पीड़िता की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। महिला ने आरोप लगाया कि आदित्य ने पहले उससे फोन के जरिए दोस्ती की और उसके बाद उसका यौन उत्पीड़न किया। महिला का आरोप है कि आदित्य ने कई बार उनके साथ यह आपत्तिजनक हरकत की है। महिला के विरोध करने पर आदित्य ने सोशल मीडिया से उसकी तस्वीरें लीं और उन्हें एडिट करके फैला दिया। महिला ने आदित्य पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।