‘दिया जलाने वाले हिंदू-मुस्लिम लड़ाई के जिम्मेदार’… कांग्रेस नेता ने अयोध्या दीपोत्सव पर दिया विवादित बयान

राज ने कहा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दिवाली के दौरान प्रदूषण अचानक क्यों बढ़ गया। उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि पराली जलाने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन पूरी रात आतिशबाजी चलती रही। अगर कोई इस पर सवाल उठाता है, तो उसे हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। यह कह सकते है कि अगर हम लोगों की जिंदगी और पर्यावरण को बचाने की बात करते है तो हम परंपराओं के विरोधी कहलाते है, तो ऐसे में कौन आवाज उठाएगा। राज ने आतिशबाजी पर पैसे खर्च करने वाले साक्षर और धनी लोगों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या हम इसे शिक्षित आबादी मानेंगे। नागरिक समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है।