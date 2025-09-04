Patrika LogoSwitch to English

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ रुपये और 5 लग्जरी कारें जब्त

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की 55 करोड़ रुपये की संपत्ति और 5 लग्जरी कारें जब्त कर ली गई हैं।

भारत

Himadri Joshi

Sep 04, 2025

Congress MLA KC Veerendra
कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र (फोटो - एक्स पोस्ट)

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की 55 करोड़ रुपये की संपत्ति और कई लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। वीरेंद्र के बेंगलुरु और चिक्कल्लकेरे में स्थित कई ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी कर यह सामान जब्त किया गया हैं। जब्त की गई गाड़ियों में वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली मर्सिडीज-बेंज कारों समेत 5 लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं।

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के मुख्य आरोपी है वीरेंद्र

चित्रदुर्ग जिले के विधायक वीरेंद्र अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के मुख्य आरोपी है और फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। ईडी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, इस छापेमारी के दौरान करीब 55 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया गया है। इसमें वीरेंद्र के नौ बैंक खातों और एक डीमैट खाते में पड़े 40.69 करोड़ रुपये के अलावा सट्टेबाजी की कमाई को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए गए 262 म्यूल खातों में मौजूद 14.46 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सोना तस्करी मामले में जेल की सजा काट रही अभिनेत्री रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना
राष्ट्रीय
Ranya Rao

सिर्फ एक पेमेंट गेटवे से हुआ 2,000 करोड़ का लेन-देन

ईडी की जांच के मुताबिक, वीरेंद्र किंग567, राजा567, और लायन 567 जैसे कई सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाता था। अधिकारियों की मानें तो सिर्फ एक पेमेंट गेटवे के जरिए कम समय में 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेन-देन हुआ है। अक्सर इन लेन-देन को ऑनलाइन खरीद-बिक्री के रूप में दिखाया जाता था ताकि किसी तरह का शक पैदा न हो। जांच में सामने आया है कि इन पैसों की दूसरों के बैंक खाते, फिनटेक कंपनियां और हवाला नेटवर्क जैसी चीजों के जरिए कई बार हेरा फेरी की जाती थी।

28 अगस्त को वीरेंद्र की हिरासत बढ़ाने की अपील की

28 अगस्त को ईडी ने वीरेंद्र के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसे कमाने और काले धन को सफेद करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत पेश कर उसकी हिरासत को सात दिन और बढ़ाने की अपील की थी। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई के दौरान पहले भी ईडी ने बेंगलुरु, चिक्कलकेरे, पणजी, गंगटोक, जोधपुर, हुबली और मुंबई में 31 जगहों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 12 करोड़ रुपये नकद, 6 करोड़ रुपये का सोना, 10 किलो चांदी और चार गाड़ियां बरामद हुई थीं।

Updated on:

04 Sept 2025 02:05 pm

Published on:

04 Sept 2025 01:50 pm

Hindi News / National News / ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ रुपये और 5 लग्जरी कारें जब्त

