ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ रुपये और 5 लग्जरी कारें जब्त

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की 55 करोड़ रुपये की संपत्ति और कई लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। वीरेंद्र के बेंगलुरु और चिक्कल्लकेरे में स्थित कई ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी कर यह सामान जब्त किया गया हैं। जब्त की गई गाड़ियों में वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली मर्सिडीज-बेंज कारों समेत 5 लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं।
चित्रदुर्ग जिले के विधायक वीरेंद्र अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के मुख्य आरोपी है और फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। ईडी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, इस छापेमारी के दौरान करीब 55 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया गया है। इसमें वीरेंद्र के नौ बैंक खातों और एक डीमैट खाते में पड़े 40.69 करोड़ रुपये के अलावा सट्टेबाजी की कमाई को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए गए 262 म्यूल खातों में मौजूद 14.46 करोड़ रुपये शामिल हैं।
ईडी की जांच के मुताबिक, वीरेंद्र किंग567, राजा567, और लायन 567 जैसे कई सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाता था। अधिकारियों की मानें तो सिर्फ एक पेमेंट गेटवे के जरिए कम समय में 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेन-देन हुआ है। अक्सर इन लेन-देन को ऑनलाइन खरीद-बिक्री के रूप में दिखाया जाता था ताकि किसी तरह का शक पैदा न हो। जांच में सामने आया है कि इन पैसों की दूसरों के बैंक खाते, फिनटेक कंपनियां और हवाला नेटवर्क जैसी चीजों के जरिए कई बार हेरा फेरी की जाती थी।
28 अगस्त को ईडी ने वीरेंद्र के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसे कमाने और काले धन को सफेद करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत पेश कर उसकी हिरासत को सात दिन और बढ़ाने की अपील की थी। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई के दौरान पहले भी ईडी ने बेंगलुरु, चिक्कलकेरे, पणजी, गंगटोक, जोधपुर, हुबली और मुंबई में 31 जगहों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 12 करोड़ रुपये नकद, 6 करोड़ रुपये का सोना, 10 किलो चांदी और चार गाड़ियां बरामद हुई थीं।