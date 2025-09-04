ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ रुपये और 5 लग्जरी कारें जब्त

ईडी की जांच के मुताबिक, वीरेंद्र किंग567, राजा567, और लायन 567 जैसे कई सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाता था। अधिकारियों की मानें तो सिर्फ एक पेमेंट गेटवे के जरिए कम समय में 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेन-देन हुआ है। अक्सर इन लेन-देन को ऑनलाइन खरीद-बिक्री के रूप में दिखाया जाता था ताकि किसी तरह का शक पैदा न हो। जांच में सामने आया है कि इन पैसों की दूसरों के बैंक खाते, फिनटेक कंपनियां और हवाला नेटवर्क जैसी चीजों के जरिए कई बार हेरा फेरी की जाती थी।