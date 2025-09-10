कांग्रेस विधायक पर लगे यौन शोषण मामले में नया मोड़, अचानक सभी पीड़िताओं ने बयान दर्ज करने से किया मना

ममकूटथिल के खिलाफ इन मामलों में एफआईआर पीड़िताओं के नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल से कुछ दस्तावेज़ जुटाए जिसमें ममकूटथिल के एक महिला का गर्भपात कराने की व्यवस्था कराने से जुड़े सबूत थे। जिसके बाद अब टीम और ज़्यादा रिकॉर्ड इकट्ठा करने और पीड़ित का बयान सीधे तौर पर दर्ज करने बेंगलुरु जाएगी। ऐसे में अगर पीड़िता बयान दे देती है तो विधायक के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने इस मामले से पीछे हटने का फैसला कर लिया है और वह बयान नहीं देगी और बिना पीड़िता के बयानों के क्राइम ब्रांच कांग्रेस विधायक पर मजबूत आरोप नहीं लगा सकती है।