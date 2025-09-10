Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस विधायक पर लगे यौन शोषण मामले में नया मोड़, अचानक सभी पीड़िताओं ने बयान दर्ज करने से किया मना

कांग्रेस विधायक राहुल मामकूथाथिल के खिलाफ यौन दुराचार शिकायत करने वाली सभी पीड़िताओं ने मामले पर गवाही देने से मना कर दिया है। ऐसे में संभव है कि उनके खिलाफ चल रहे सभी मामले जल्द बंद हो जाए।

भारत

Himadri Joshi

Sep 10, 2025

Congress MLA Rahul Mamkuthathil
कांग्रेस विधायक राहुल मामकुथाथिल (फोटो-आईएएनएस)

केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस विधायक राहुल मामकूथाथिल के खिलाफ यौन शोषण मामले में चल रही जांच अब शायद जल्द ही बंद होने जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह उन पर लगी सभी मामलों में बेगुनाह साबित हो गए है, बल्कि यह मामले इसलिए बंद होने जा रहे है क्योंकि मामकूथाथिल के खिलाफ शिकायत करने वाली सभी पीड़िताओं ने एकदम से अपने मामलों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। अचानक पीड़िताओं के पीछे हट जाने के पीछे क्या वजह है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में राजनैतिक दबाव के जरिए पीड़िताओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करना एक संभव वजह हो सकती है। लेकिन इसकी असल वजह अभी सामने नहीं आई है।

शिकायतकर्ताओं ने बयान दर्ज करने से किया मना

कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब वह सभी एकदम से बंद होने लगे है। सार्वजनिक रूप से सामने आकर विधायक पर यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली दो महिलाओं ने जांचकर्ताओं को बताया है कि वे अब इस मामले पर कोई बयान नहीं देना चाहती है। वहीं मामकूथाथिल पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि वह अब अपनी शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। इस तरह सभी शिकायतकर्ताओं के पीछे हटने से कांग्रेस विधायक के खिलाफ जांच अब बंद होती नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें

जेल में बंद इस एक्टर ने कोर्ट से मांगा जहर, कहा- कई दिनों से…
राष्ट्रीय
Kannada Actor Darshan

विधायक के गर्भपात कराने के मिले सबूत

ममकूटथिल के खिलाफ इन मामलों में एफआईआर पीड़िताओं के नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल से कुछ दस्तावेज़ जुटाए जिसमें ममकूटथिल के एक महिला का गर्भपात कराने की व्यवस्था कराने से जुड़े सबूत थे। जिसके बाद अब टीम और ज़्यादा रिकॉर्ड इकट्ठा करने और पीड़ित का बयान सीधे तौर पर दर्ज करने बेंगलुरु जाएगी। ऐसे में अगर पीड़िता बयान दे देती है तो विधायक के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने इस मामले से पीछे हटने का फैसला कर लिया है और वह बयान नहीं देगी और बिना पीड़िता के बयानों के क्राइम ब्रांच कांग्रेस विधायक पर मजबूत आरोप नहीं लगा सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2025 12:17 pm

Published on:

10 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस विधायक पर लगे यौन शोषण मामले में नया मोड़, अचानक सभी पीड़िताओं ने बयान दर्ज करने से किया मना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.