कांग्रेस सांसद ने नेपोकिड्स पर कसा तंज, बीजेपी ने कहा यह राहुल गांधी पर निशाना

मालवीय के इस पोस्ट के सामने आने के बाद तिवारी ने तुरंत अपने पोस्ट पर सफाई दी और यह साफ कर दिया कि उनका पोस्ट राहुल गांधी को लेकर नहीं था। तिवारी ने एक अन्य पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, काश कुछ लोग ज़िंदगी में बड़े हो जाते! हर बात को कांग्रेस-बीजेपी के 'तू-तू, मैं-मैं' या किसी को निशाना बनाने तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। तिवारी ने आगे लिखा, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके हमारे देश की सुरक्षा पर बहुत गंभीर असर पड़ सकते हैं। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह सब क्यों हो रहा है और इसे सही नज़रिए से देखा जाए।