कांग्रेस सांसद ने नेपोकिड्स पर कसा तंज, बीजेपी ने कहा यह राहुल गांधी पर निशाना

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में फंस गए है। इस पोस्ट में तिवारी ने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर बात करते हुए उसके लिए नेपोटिज्म को जिम्मेदार ठहराया था। भाजपा ने दावा किया है कि तिवारी ने इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हालांकि बाद में तिवारी ने यह साफ कर दिया कि उनके पोस्ट का राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि, हर चीज को कांग्रेस-भाजपा के बीच नहीं देखा जाना चाहिए।
तिवारी ने फिलीपींस में बड़े पैमाने पर लोगों के सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार का विरोध करने से जुड़ी एक एक न्यूज रिपोर्ट अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की थी। इसके साथ तिवारी ने लिखा था कि, एशिया में हो रहे ये बड़े जन आंदोलन दिखाते हैं कि अब हक़दारी (ऊंचे पदों पर रह कर मनमानी करना) स्वीकार्य नहीं है। साथ ही तिवारी ने इस पोस्ट में यह भी बताया कि वह जल्द ही उन सोशल मीडिया ट्रेंड्स को लेकर एक लेख लिखने वाले है, जिन्होंने इन देशों में वंशवादी सरकारों को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तिवारी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल के केपी शर्मा ओली और अब फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे एक ही मुख्य कारण है। यह ये है कि जेन एक्स, वाई और जेड को हक़दारी स्वीकार्य नहीं है। तिवारी के इस बयान को भाजपा ने तुरंत कांग्रेस नेतृत्व पर निशान साधने के लिए इस्तेमाल कर लिया।
वरिष्ठ भाजपा नेता और बीजेपी आईटी विंग के प्रमुख अमित मालवीय ने तिवारी के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 'जी-23' समूह के सदस्य मनीष तिवारी ने भारतीय राजनीति के सबसे बड़े 'नेपो किड', राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मालवीय ने आगे लिखा, जेन-जी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अनुभवी नेता भी उनकी पिछड़ी हुई राजनीति से तंग आ चुके हैं। यह विद्रोह अब पार्टी के भीतर से ही शुरू हो गया है।
मालवीय के इस पोस्ट के सामने आने के बाद तिवारी ने तुरंत अपने पोस्ट पर सफाई दी और यह साफ कर दिया कि उनका पोस्ट राहुल गांधी को लेकर नहीं था। तिवारी ने एक अन्य पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, काश कुछ लोग ज़िंदगी में बड़े हो जाते! हर बात को कांग्रेस-बीजेपी के 'तू-तू, मैं-मैं' या किसी को निशाना बनाने तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। तिवारी ने आगे लिखा, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके हमारे देश की सुरक्षा पर बहुत गंभीर असर पड़ सकते हैं। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह सब क्यों हो रहा है और इसे सही नज़रिए से देखा जाए।