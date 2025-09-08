जनता के कंधे पर ‘सांसद जी’, तारिक अनवर को इस हालत में देखकर बिहार में गरमाई सियासत

तारिक अनवर 6 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर ने जदयू के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी को बड़े मार्जिन से हराया। तारिक जब महज 27 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार कटिहार संसदीय सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि, जेपी लहर के कारण वह अपना पहला चुनाव हार गए। इसके बाद साल 1980 में वह कांग्रेस की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव में NCP और कांग्रेस की टिकट पर जीते और संसद पहुंचे। NCP ने उन्हें तीन बार राज्यसभा भेजा।