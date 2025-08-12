12 अगस्त 2025,

कांग्रेस से हूं, फिर भी कहता हूं मोदी जी ने अच्छा काम किया; अहमद पटेल के बेटे अपनी पार्टी का क्यों करने लगे विरोध?

फैसल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें "ग्रेट लीडर" बताया। साथ ही, राहुल गांधी की भी प्रशंसा की और कहा कि वह एक मेहनती नेता हैं। फैसल ने कांग्रेस के भीतर की कलह को पार्टी की समस्या बताया है। उन्होंने शशि थरूर जैसे नेताओं की क्षमता की भी सराहना की

भारत

Mukul Kumar

Aug 12, 2025

पीएम मोदी और अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल। फोटो- एएनआई

कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। इसके साथ, कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया।

फैसला ने कहा कि राहुल जी एक मेहनती नेता हैं। कांग्रेस में बहुत से नेता प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हैं। शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे लोग बहुत ही सक्षम नेता हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर ही कलह है।

मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को सही सलाह नहीं दी जाती है। उनके सलाहकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वे आते-जाते रहते हैं। वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

कांग्रेस की कई चीजों को खारिज करता हूं- फैसल

इस बीच, अहमद पटेल के बेटे ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भले ही मैं कांग्रेस से हूं, फिर भी पार्टी की कई चीजों को खारिज करता हूं।

फैसला ने कहा कि पाकिस्तान से बढे तनाव के बीच सशस्त्र बलों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए हमें एक बड़े संकट से बाहर निकाला है। यह बहुत बड़ी बात है।

फैसल को पसंद आई पीएम मोदी की ये बात

उन्होंने आगे कहा कि मुझे अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जयशंकर जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। मोदी जी जिस तरह से नौकरशाहों को चुनकर उन्हें नेता बनाते हैं और उन्हें मंत्रालयों में नियुक्त करते हैं, वह बहुत अच्छी बात है।

वहीं, कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार करते हुए फैसल ने कहा कि कांग्रेस की खुद की दुनिया है। उन्हें यह नहीं पता कि कहां जाएं और कहां नहीं जाएं।

इसी चीज का भाजपा को फायदा मिल रहा है। गड़बड़ नीतियों के कारण तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा के आगे घुटने टेक रही हैं।

