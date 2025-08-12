कांग्रेस से हूं, फिर भी कहता हूं मोदी जी ने अच्छा काम किया; अहमद पटेल के बेटे अपनी पार्टी का क्यों करने लगे विरोध?

फैसला ने कहा कि राहुल जी एक मेहनती नेता हैं। कांग्रेस में बहुत से नेता प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हैं। शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे लोग बहुत ही सक्षम नेता हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर ही कलह है।