राष्ट्रीय

कांग्रेस ने MLA राहुल ममकूटथिल पर लिया एक्शन, यौन शोषण के आरोप में पार्टी से किया बाहर

यौन शोषण और बलात्कार के आरोपी पलक्काड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी से बाहर कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 04, 2025

Rahul Mamkootathil

राहुल ममकूटथिल को पार्टी से किया बाहर (ANI)

पलक्काड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) पर यौन शोषण और बलात्कार के गंभीर आरोपों के बीच केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। यह फैसला गुरुवार को उस समय लिया गया, जब तिरुवनंतपुरम की जिला सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के कुछ ही मिनट बाद पार्टी ने निष्कासन की घोषणा कर दी।

यौन शोषण और गर्भपात का आरोप

राहुल ममकूटथिल पर पिछले हफ्ते दो अलग-अलग महिलाओं ने बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पहला मामला एक महिला ने दर्ज कराया था, जिसमें उन पर जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप है। दूसरी शिकायत मंगलवार को दर्ज हुई, जिसमें एक अन्य महिला ने 2023 में हुए यौन शोषण की बात कही। इसके बाद राहुल पिछले शुक्रवार से फरार चल रहे हैं।

केरल कांग्रेस ने लिया एक्शन

केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरण और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन के निर्देश पर प्रदेश महासचिव सनी जोसेफ ने बयान जारी कर कहा, “राहुल ममकूटथिल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और उसके बाद सामने आई अन्य गंभीर शिकायतों को देखते हुए पार्टी हाईकमान से विचार-विमर्श कर उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। बेहतर होगा कि वे विधायक पद से भी तुरंत इस्तीफा दे दें। कांग्रेस ने कभी उनका बचाव नहीं किया। आरोप सामने आते ही हमने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था और विधायक दल से भी हटा दिया था।”

कौन हैं राहुल ममकूटथिल?

  • राहुल पथानामथिट्टा जिले के मूल निवासी हैं।
  • पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, युवक कांग्रेस
  • 2024 नवंबर में पलक्काड़ उपचुनाव जीतकर बने विधायक
  • टीवी डिबेट में कांग्रेस के आक्रामक युवा चेहरों में गिने जाते थे।
  • उन पर 2023 में युवक कांग्रेस चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली के भी आरोप लगे थे।

पार्टी के अंदर यह माना जाता रहा है कि राहुल को वी.डी. सतीसन और शफी परंबिल का खास संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते कई विवादों के बावजूद उन्हें टिकट और पद मिलते रहे। अब जबकि उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, आने वाले दिनों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

