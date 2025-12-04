कांग्रेस ने MLA राहुल ममकूटथिल पर लिया एक्शन, यौन शोषण के आरोप में पार्टी से किया बाहर

केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरण और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन के निर्देश पर प्रदेश महासचिव सनी जोसेफ ने बयान जारी कर कहा, “राहुल ममकूटथिल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और उसके बाद सामने आई अन्य गंभीर शिकायतों को देखते हुए पार्टी हाईकमान से विचार-विमर्श कर उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। बेहतर होगा कि वे विधायक पद से भी तुरंत इस्तीफा दे दें। कांग्रेस ने कभी उनका बचाव नहीं किया। आरोप सामने आते ही हमने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था और विधायक दल से भी हटा दिया था।”