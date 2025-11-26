संविधान दिवस के 76 साल, लेकिन आज भी सिर्फ 70% लोगों को ही पता उनके मौलिक कर्तव्य

संविधान में अपने अधिकारों और कर्तव्यों समेत अन्य जानकारी लोगों को कहा से मिली है अगर यह देखा जाए तो सिर्फ 42% ही यह मानते है कि उन्हें स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई के दौरान संविधान के बारे में बताया गया है। जबकि 24% के अनुसार उन्होंने मीडिया के जरिए और 2% के अनुसार उन्होंने नेताओं के भाषण से संविधान की जानकारी जुटाई है। 32% लोगों ने संविधान को पढ़कर उसको जानने की बात स्वीकार की है। राजनीतिक पार्टियों की बात करे तो सर्वे के अनुसार, भाजपा सबसे अधिक, 54% संविधान की रक्षा के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आती है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 38% और वाम दल 5% प्रतिबद्ध है। जबकि टीएमसी, डीएमके और सपा जैसे दलों की बात की जाए तो लोगों को लगता है कि यह पार्टीयां संविधान की रक्षा के प्रति सिर्फ 1% प्रतिबद्ध है।