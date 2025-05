Corona Cases in India: भारत में फिर से पैर पसार रहा कोरोना, दिल्ली, हरियाणा समेत इन राज्यों में सामने आए नए केस, एडवाइजरी जारी

दिल्ली में कोरोना के नए केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। राजधानी के अलावा हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक में भी नए मामले सामने आए हैं।

May 24, 2025

भारत के कई शहरों में कोरोना के नए केस सामने आए। (Photo – ANI)

New cases of Covid 19 in India: तीन साल बाद एक बार फिर कोविड-19 वायरस भारत में धीरे-धीरे पैर पसारता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में नए मामलों के सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सभी नागरिकों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार अपनाने की सलाह दी जा रही है।

दिल्ली में सतर्कता, अस्पतालों को पूरी तैयारी के निर्देश दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए परामर्श जारी कर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और अन्य जरूरी दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरण सक्रिय अवस्था में होने चाहिए। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने, कोविड जांच और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मजबूत करने और जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल्स लोक नायक अस्पताल भेजने की भी बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली में 23 सक्रिय कोविड मामले हैं। हरियाणा: मामूली लक्षण, चार सक्रिय मामले हरियाणा में फिलहाल चार सक्रिय मामले हैं दो गुरुग्राम और दो फरीदाबाद में। इन सभी मरीजों में हल्के लक्षण हैं और वे होम क्वारंटीन में हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, “यह वैरिएंट हल्का है और नियंत्रण में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है।” उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को उपचार और रसद सुविधाएं सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात, केरल और कर्नाटक में भी संक्रमण के नए मामले गुजरात में शुक्रवार को 15 नए कोविड-19 केस सामने आए। केरल में मई महीने में 182 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि सभी मामलों पर करीबी निगरानी रखी जा रही है। कर्नाटक में 16 सक्रिय मामले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। सरकार की अपील: सतर्क रहें, घबराएं नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह नया उभार अभी शुरुआती स्तर पर है और संक्रमण के लक्षण फिलहाल हल्के हैं। फिर भी, सभी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे: मास्क पहनें (विशेषकर भीड़-भाड़ में), हाथों की स्वच्छता बनाए रखें अनावश्यक भीड़ से बचें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लक्षण को हल्के में न लें।

