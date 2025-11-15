सालों पुरानी दुश्मनी के चलते शख्स ने पड़ोसियों के खाने में मिलाया जहर, परिवार के तीन सदस्य वेंटिलेटर पर

चौडारेड्डी रशोई में गया और कुछ देर तक वहीं रुका रहा। इसके बाद जब लड़की अंदर गई तो उसने आदमी को पानी पीते हुए देखा और फिर वह वहां से चला गया। लड़की से मिली इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरु की और चौडारेड्डी को हिरासत में ले लिया। चौडारेड्डी ने पुलिस पूछताछ के दौरान यह कबूल किया कि उसने ही परिवार के खाने में जहर मिलाया है। चौडारेड्डी ने पुलिस को बताया कि उसने पीड़िता परिवार के खाने में जहर उनके पड़ोसी पापारेड्डी के कहने पर मिलाया है। पुलिस के अनुसार, पापारेड्डी और पीड़ित परिवार के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी।