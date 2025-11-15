सालों पुरानी दुश्मनी के चलते शख्स ने पड़ोसियों के खाने में मिलाया जहर, परिवार के तीन सदस्य वेंटिलेटर पर

शख्स ने पड़ोसियों के खाने में मिलाया जहर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर ज़िले में एक दिल दहला देने वाले मामाले का खुलासा हुआ है। यहां बागेपल्ली तालुका के एक गांव में एक ही परिवार के आठ सदस्य अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने सालों पूरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इनके खाने में जहर मिला दिया था। वह खाना खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई और इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से तीन सदस्यों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और वह वेंटिलेटर पर है।
शुक्रवार को दोपहर का खाना खाने के कुछ देर बाद परिवार में सबको अचानक उल्टी होने लगी और चक्कर आने लगे। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम को परिवार की एक सदस्य को होश आया और उसने अपने बयान में खाने में जहर मिले होने की संभावना जताई। उसने पुलिस को बताया कि, चौडारेड्डी नामक उनका जानने वाला एक व्यक्ति दोपहर के खाने से ठीक पहले उनके घर आया था। वह घर के बाहर बैठे बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि उसे प्यास लगी है। फिर वह पानी पीने के लिए घर के अंदर आ गया।
चौडारेड्डी रशोई में गया और कुछ देर तक वहीं रुका रहा। इसके बाद जब लड़की अंदर गई तो उसने आदमी को पानी पीते हुए देखा और फिर वह वहां से चला गया। लड़की से मिली इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरु की और चौडारेड्डी को हिरासत में ले लिया। चौडारेड्डी ने पुलिस पूछताछ के दौरान यह कबूल किया कि उसने ही परिवार के खाने में जहर मिलाया है। चौडारेड्डी ने पुलिस को बताया कि उसने पीड़िता परिवार के खाने में जहर उनके पड़ोसी पापारेड्डी के कहने पर मिलाया है। पुलिस के अनुसार, पापारेड्डी और पीड़ित परिवार के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी।
इसी सालों पूरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए चौडारेड्डी और पापारेड्डी ने पीड़ित परिवार के खाने में ज़हर मिलाने की साज़िश रची थी। पापारेड्डी और पीड़ित परिवार पड़ोसी है दोनों के बीच नाली और अन्य मामलों को लेकर लंबे समय से झगड़े चलते आए है। दो साल पहले, दोनों परिवारों के बीच एक झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसके बाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इन्ही लड़ाईयों का बदला लेने के लिए पापारेड्डी ने इस घटना को अंजाम दिया।
शुरुआती जांच में पुलिस को आरोपी के घर से कीटनाशक की एक बोतल मिली थी। लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जहरीले धतूरे के पौधे की मदद से खाने को दुषित किया था। पुलिस ने पापिरेड्डी और चौडारेड्डी दोनों को हिरासत में ले लिया है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने असल में किस चीज़ का इस्तेमाल किया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग