पहले किया पीछा फिर कर दिया प्रपोज, लड़की ने मना किया तो दिन दहाड़े चाकू से काटा गला

बेंगलुरु में एक 20 वर्षीय छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले लड़की का पीछा किया और फिर उसे प्रपोज किया, लड़की ने उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो उसने दिन दहाड़े उसका गला काट दिया।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 17, 2025

Crime News

प्रपोजल ठुकराने पर युवक ने लड़की का गला काटा (प्रतीकात्म तस्वीर)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रपोजल ठुकराने की सजा एक 20 साल की कॉलेज छात्रा को अपनी जान गवा कर देनी पड़ी। आरोपी ने कई दिनों तक पहले पीड़िता का पीछा किया फिर उसे प्रपोज किया। पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने चाकू से उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरु कर दिया है। पीड़िता की पहचान यामिनी प्रिया के रूप में की गई है और वह शहर के स्वतंत्र पाल्या इलाके की रहने वाली थी। प्रिया बनशंकरी के एक प्राइवेट कॉलेज में बी. फार्मा की पढ़ाई कर रही थी।

रेलवे ट्रैक के पास पड़ी मिली लड़की की लाश

गुरुवार को जब पीड़िता कॉलेज से घर जा रही थी तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। कथित तौर पर आरोपी भी उसी इलाके का रहने वाला था जहां पीड़िता रहती थी। पीड़िता श्रीरामपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रही थी, तभी आरोपी अपने दोपहिया वाहन पर आया और उसने चाकू से पीड़िता पर हमला कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पटरियों के पास एक लड़की के पड़े होने की खबर मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां उन्हें पीड़िता का शव मिला। पीड़िता के चहरे और गले पर चाकू के घाव थे।

पीड़िता के चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान

पुलिस उपायुक्त (उत्तर), बाबसाब नेमागौड़, ने बताया कि, हमें रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की तो वहां एक 20 साल के आस-पास की युवती का शव मिला। उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे। शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने पहले पीड़िता का पीछा किया और फिर उसे रोक कर उस पर हमाल कर दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें आरोपी से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार, आरोपी भी उसी इलाके का रहने वाला है जहां पीड़िता रहती थी। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

Published on:

17 Oct 2025 03:56 pm

Hindi News / National News / पहले किया पीछा फिर कर दिया प्रपोज, लड़की ने मना किया तो दिन दहाड़े चाकू से काटा गला

