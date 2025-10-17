पहले किया पीछा फिर कर दिया प्रपोज, लड़की ने मना किया तो दिन दहाड़े चाकू से काटा गला

पुलिस उपायुक्त (उत्तर), बाबसाब नेमागौड़, ने बताया कि, हमें रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की तो वहां एक 20 साल के आस-पास की युवती का शव मिला। उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे। शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने पहले पीड़िता का पीछा किया और फिर उसे रोक कर उस पर हमाल कर दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें आरोपी से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार, आरोपी भी उसी इलाके का रहने वाला है जहां पीड़िता रहती थी। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।