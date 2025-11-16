Patrika LogoSwitch to English

दुल्हन की मेहंदी लगाए अर्थी में विदा हुई लड़की, मंगेतर ने शादी के कुछ घंटों पहले उतारा मौत के घाट

गुजरात के भावनगर में एक दुल्हन को शादी के कुछ घंटों पहले उसके होने वाले दुल्हे ने मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच शादी के जोड़े और पैसों को लेकर कोई झगड़ा हुआ था जिसके बाद दुल्हे ने दुल्हन पर लोहे की रोड़ से हमला कर दिया।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 16, 2025

Crime News

मंगेतर ने शादी के कुछ घंटों पहले दुल्हन की हत्या की (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

शादी का दिन जो किसी भी लड़की के जीवन में बहुत खास होता है वो दिन गुजरात के भावनगर की रहने वाली सोनी हिम्मत राठौड़ के लिए उसकी जिंदगी का अंत बन गया। 22 साल की सोनी दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर जब डोली में बैठ कर अपने ससुराल जाने के इंतजार में थी तभी उसे अर्थी पर दुनिया से विदाई लेनी पड़ गई। सोनी के होने वाले दुल्हे ने ही शादी से कुछ घंटों पहले उसी के घर के अंदर उसकी हत्या कर दी।

साजन ने लोहे की रॉड से सोनी पर किया हमला

मंगेतर की पहचान 26 वर्षीय साजन खागना बारैया के रूप में हुई है। सोनी और साजन की शादी वाले दिन सुबह वह उसके घर गया और दोनों के बीच बहस होने लगी। इसके बाद गुस्से में आकर साजन ने लोहे की रॉड से सोनी पर हमला कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साजन ने सोनी का सिर दीवार पर पटक कर घसीटा और इसी के चलते सोनी की मौत हो गई। सोनी की चीख पुकार सुन कर बाकि घर वाले वहां पहुंचे उससे पहले ही हत्यारा साजन वहां से फरार हो गया।

पानेतर और पैसों को लेकर हुआ था झगड़ा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों के बीच पानेतर ( गुजराती दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक) और पैसों को लेकर कोई झगड़ा हो गया था, जिसके बाद साजन ने यह कदम उठाया। भावनगर सिटी डिवीजन पुलिस के उप-अधीक्षक, आर आर सिंघल ने बताया कि, सोनी और साजन पिछले डेढ़ साल से एक-दूसरे के साथ थे, लेकिन उनका परिवार उनके प्यार के खिलाफ था। काफी मुश्किलों के बाद परिवार दोनों की शादी के लिए तैयार हुआ और शनिवार, 15 नवंबर को उनकी शादी की तारीख निकली।

पुलिस कर रही साजन की तलाश

लेकिन शादी वाली सुबह साजन अपनी होने वाली दुल्हन सोनी के घर आया और उससे झगड़ा करने लगा। इसी दौरान उसने सोनी पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। सोनी के परिवार के सदस्य जब तक उसकी आवाज सुनकर पहुंचे तब तक साजन वहां से फरार हो गया था और सोनी की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी और गंगाजलिया पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया। वहीं साजन के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट और हमला (मारपीट) जैसे अपराधों में मामला दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरु कर दी है।

16 Nov 2025 10:28 am

16 Nov 2025 10:25 am

