दुल्हन की मेहंदी लगाए अर्थी में विदा हुई लड़की, मंगेतर ने शादी के कुछ घंटों पहले उतारा मौत के घाट

लेकिन शादी वाली सुबह साजन अपनी होने वाली दुल्हन सोनी के घर आया और उससे झगड़ा करने लगा। इसी दौरान उसने सोनी पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। सोनी के परिवार के सदस्य जब तक उसकी आवाज सुनकर पहुंचे तब तक साजन वहां से फरार हो गया था और सोनी की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी और गंगाजलिया पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया। वहीं साजन के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट और हमला (मारपीट) जैसे अपराधों में मामला दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरु कर दी है।