3 साल का रिश्ता और फिर शादी से इनकार, नाराज आशिक ने सरेआम प्रेमिका को मारी गोलियां

बिहार में लड़की ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने की हत्या (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहां प्रेमिका के किसी और से शादी करने से नाराज एक प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। मृतका की पहचान 22 साल की कोमल कुमारी के रूप में हुई है और वह पिछले तीन साल से आरोपी बिट्टू कुमार के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन घर वालों के कहने पर कोमल ने बिट्टू से रिश्ता खत्म कर लिया था और वह किसी और से शादी करने जा रही थी। इसी बात से नाराज बिट्टू ने सरेआम उस पर गोलियां चला दी।
बिट्टू तरारा गांव का रहने वाला था और वह और कोमल घर वालों से छिप कर अक्सर मिला करते थे। कुछ दिनों पहले कोमल ने बिट्टू से यह कह कर रिश्ता खत्म कर लिया कि उसके पिता ने उसकी शादी कही और तय कर दी है। इसके बाद बिट्टू ने कोमल से कहा कि वह दोनों भाग कर शादी कर लेते है। बिट्टू ने कोमल से कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह मर जाएगा, लेकिन कोमल ने यह कह कर मना कर दिया कि वह अपने घरवालों के खिलाफ नहीं जा सकती है।
इस बात से बिट्टू इतना नाराज हुआ कि उसने कोमल की हत्या की साजिश रच डाली। उसने अपने दोस्त से पिस्टल मंगवाई और फिर मंगलवार को कोमल जब घर लौट रही थी उस समय उस पर गोलियां चला दी। मुशहरी थाना क्षेत्र के गंगापुर पुल के पास हुई गोलीबारी की घटना में कोमाल की पीठ में दो गोली और दाहिने हाथ में एक गोली लगी और इसके चलते उसकी मौत हो गई। कोमल एक स्कूल में टीचर थी और घटना के समय स्कूल से लौट रही थी। उसे उसका चचेरा भाई आदित्य बाइक से घर ला रहा था।
आदित्य ने बताया कि, बिट्टू घटनास्थल पर पहले से खड़ा था और हम वहां पहुंचे तो उसने मुझे रुकने का इशारा किया। उसका चेहरा ढका था और हम उसे नहीं जानते थे। मैंने बाइक रोक कर उससे रोकने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला फिर मैंने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा। आदित्य ने आगे कहा, जब वह रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे हटाने के लिए बाइक से उतर कर पास से डंडा उठाने गया इतने में पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मैंने पीछा देखा उतने में आरोपी ने दूसरी गोली चला दी और कोमल जमीन पर गिर गई। उसके गिरने के बाद आरोपी ने तीसरी गोली चलाई और फिर वहां से भाग गया।
कोमल की हत्या कर बिट्टू सारण जिले में अपने रिश्तेदार के घर में जाकर छिप गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तुरंत आरोपी की तलाश शुरु कर दी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुशहरी थाना पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी से दो घंटे तक पूछताछ की और इसी दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस फिलहाल हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और अन्य सबूतों की जांच कर रही जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
