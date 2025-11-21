3 साल का रिश्ता और फिर शादी से इनकार, नाराज आशिक ने सरेआम प्रेमिका को मारी गोलियां

आदित्य ने बताया कि, बिट्टू घटनास्थल पर पहले से खड़ा था और हम वहां पहुंचे तो उसने मुझे रुकने का इशारा किया। उसका चेहरा ढका था और हम उसे नहीं जानते थे। मैंने बाइक रोक कर उससे रोकने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला फिर मैंने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा। आदित्य ने आगे कहा, जब वह रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे हटाने के लिए बाइक से उतर कर पास से डंडा उठाने गया इतने में पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मैंने पीछा देखा उतने में आरोपी ने दूसरी गोली चला दी और कोमल जमीन पर गिर गई। उसके गिरने के बाद आरोपी ने तीसरी गोली चलाई और फिर वहां से भाग गया।