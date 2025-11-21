Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

3 साल का रिश्ता और फिर शादी से इनकार, नाराज आशिक ने सरेआम प्रेमिका को मारी गोलियां

मुजफ्फरपुर में, प्रेमिका के किसी और से शादी करने के फैसले से नाराज़ उसके प्रेमी ने सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Himadri Joshi

Nov 21, 2025

Crime News

बिहार में लड़की ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने की हत्या (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहां प्रेमिका के किसी और से शादी करने से नाराज एक प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। मृतका की पहचान 22 साल की कोमल कुमारी के रूप में हुई है और वह पिछले तीन साल से आरोपी‎ ‎बिट्टू कुमार के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन घर वालों के कहने पर कोमल ने बिट्टू से रिश्ता खत्म कर लिया था और वह किसी और से शादी करने जा रही थी। इसी बात से नाराज बिट्टू ने सरेआम उस पर गोलियां चला दी।

कोमल ने भाग कर शादी करने से किया मना

बिट्टू तरारा गांव का रहने वाला था और वह और कोमल घर वालों से छिप कर अक्सर मिला करते थे। कुछ दिनों पहले कोमल ने बिट्टू से यह कह कर रिश्ता खत्म कर लिया कि उसके पिता ने उसकी शादी कही और तय कर दी है। इसके बाद बिट्टू ने कोमल से कहा कि वह दोनों भाग कर शादी कर लेते है। बिट्टू ने कोमल से कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह मर जाएगा, लेकिन कोमल ने यह कह कर मना कर दिया कि वह अपने घरवालों के खिलाफ नहीं जा सकती है।

दोस्त से पिस्टल मंगवाई और कर दी हत्या

इस बात से बिट्टू इतना नाराज हुआ कि उसने कोमल की हत्या की साजिश रच डाली। उसने अपने दोस्त से पिस्टल मंगवाई और फिर मंगलवार को कोमल जब घर लौट रही थी उस समय उस पर गोलियां चला दी। मुशहरी थाना क्षेत्र के गंगापुर पुल के पास हुई गोलीबारी की घटना में कोमाल की पीठ में दो गोली और दाहिने हाथ में‎ एक गोली लगी और इसके चलते उसकी मौत हो गई। कोमल एक स्कूल में टीचर थी और घटना के समय स्कूल से लौट रही थी। उसे उसका चचेरा भाई आदित्य बाइक से घर ला रहा था।

चचेरे भाई ने देखा हत्याकांड

आदित्य ने बताया कि, बिट्टू घटनास्थल पर पहले से खड़ा था और हम वहां पहुंचे तो उसने मुझे रुकने का इशारा किया। उसका चेहरा ढका था और हम उसे नहीं जानते थे। मैंने बाइक रोक कर उससे रोकने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला फिर मैंने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा। आदित्य ने आगे कहा, जब वह रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे हटाने के लिए बाइक से उतर कर पास से डंडा उठाने गया इतने में पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मैंने पीछा देखा उतने में आरोपी ने दूसरी गोली चला दी और कोमल जमीन पर गिर गई। उसके गिरने के बाद आरोपी ने तीसरी गोली चलाई और फिर वहां से भाग गया।

पुलिस ने बिट्टू को किया गिरफ्तार

कोमल की हत्या कर बिट्टू सारण जिले में अपने रिश्तेदार के घर में जाकर छिप गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तुरंत आरोपी की तलाश शुरु कर दी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुशहरी थाना पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी से दो घंटे तक पूछताछ की और इसी दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस फिलहाल हत्या में इस्तेमाल ‎पिस्टल और अन्य सबूतों की जांच कर रही जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 11:22 am

Hindi News / National News / 3 साल का रिश्ता और फिर शादी से इनकार, नाराज आशिक ने सरेआम प्रेमिका को मारी गोलियां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar politics: उपेंद्र कुशवाह ने बेटे को ही क्यों बनाया मंत्री, बताया इसके पीछे का लॉजिक

Upendra Kushwaha
पटना

Nitish Kumar Net Worth: नीतीश कुमार को कितना मिलता है वेतन? CM रहते अब तक इतनी हुई कमाई

CM Nitish oath Ceremony
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: नीतीश मंत्रिमंडल के 26 में से 12 दागी, बीजेपी कोटे के 14 मंत्री में 09 पर आपराधिक केस

Samrat Chaudhary
पटना

Bihar politics: अमित शाह ने बताया कि बिहार में एनडीए क्यों जीती, जंगल राज की चर्चा कर विपक्ष पर कसा तंज

Amit shah
पटना

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का रहा दबदबा

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद की गूंज
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.