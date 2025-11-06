लिव-इन पार्टनर की हत्या कर फरार हुआ शख्स, एक हफ्ते बाद सड़ी-गली हालत में ऐसे मिली लड़की की लाश

गुरुग्राम के फ्लैट में महिला का सड़ा-गला शव मिला (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 26 साल की महिला का शव उसके किराये के अपार्टमेंट से सड़ी-गली हालत में बरामद किया गया है। शुरआती जांच के अनुसार, महिला की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर ने की है। माना जा रहा है कि लगभग एक हफ्ते पहले यह घटना हुई थी, जिसके बाद आरोपी महिला का शव अपार्टमेंट में छिपा कर फरार हो गया।
पुलिस ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि, मृतक महिला की पहचान 26 वर्षीय अंगूरी के रूप में की गई है। अंगूरी पिछले करीब डेढ़ साल से अनुज नाम के एक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों लगभग 20 दिन पहले ही गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा गांव में एक किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। बुधवार को अंगूरी का सड़ा-गला शव उनके किराए के घर में पलंग के नीचे से बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, अंगूरी की हत्या लगभग एक हफ्ता पहले ही कर दी गई थी। जिसके बाद आरोपी उसका शव किराए के मकान में छिपा कर वहां से फरार हो गया।
कई दिन बीत जाने पर शव गलने लगा और आस पास के घरों में बदबू फैलने लगी जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली। इस दौरान एक कमरे में पलंग के नीचे अंगूरी का शव मिला। पुलिस का कहना है कि गला घोंटकर अंगूरी की हत्या की गई है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि अंगूरी को आखिरी बार 31 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे काम से लौटने के बाद देखा गया था। पुलिस ने अंगूरी के लिव-इन पार्टनर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है और अनुज की तलाश जारी है।
