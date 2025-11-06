लिव-इन पार्टनर की हत्या कर फरार हुआ शख्स, एक हफ्ते बाद सड़ी-गली हालत में ऐसे मिली लड़की की लाश

कई दिन बीत जाने पर शव गलने लगा और आस पास के घरों में बदबू फैलने लगी जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली। इस दौरान एक कमरे में पलंग के नीचे अंगूरी का शव मिला। पुलिस का कहना है कि गला घोंटकर अंगूरी की हत्या की गई है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि अंगूरी को आखिरी बार 31 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे काम से लौटने के बाद देखा गया था। पुलिस ने अंगूरी के लिव-इन पार्टनर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है और अनुज की तलाश जारी है।