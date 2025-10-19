शादीशुदा प्रेमिका पर प्रेमी ने किया चाकू से हमला, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि दोनों की हो गई मौत

राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां नबी करीम थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक डबल मर्डर की वारदात हो गई। जानकारी के अनुसार, प्रेम संबंधों के विवाद के चलते यह पूरी घटना हुई है। इस घटना में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान 34 वर्षीय आशू उर्फ शैलेन्द्र और 22 वर्षीय शालिनी के रूप में हुई है। इस घटना के दौरान शालिनी के पति आकाश (23) को भी गंभीर चोटें आई है। यह तीनों ही दिल्ली के रहने वाले थे।