अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, चींखती रही पीड़िता और वहीं खड़ा तमाशा देखता रहा आरोपी

पति ने पत्नी को जिंदा जलाया (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)
असम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। यह मामला कछार जिले के लखीपुर उप-मंडल का है, और आरोपी की पहचान तपन काहार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तपन ने अपनी पत्नी रीमा कहार पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की थी।
पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार देर रात लखीपुर के अंतर्गत बंदू चाय बागान में हुई। घटना की रात तपन शराब के नशे में घर लौटा था और उसने रीमा को फोन पर बात करते हुए देखा। तपन को शक हुआ कि रीमा अपने प्रेमी से बात कर रही है, जिससे वह क्रोधित हो गया। इसके बाद तपन ने रीमा से झगड़ा शुरू कर दिया, और देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बहुत बढ़ गया। इसी आक्रोश में आकर तपन ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
आग लगने के बाद रीमा दर्द के मारे जोर-जोर से चीखने लगी और सामने खड़े तपन से मदद की भीख मांगती रही। लेकिन तपन का दिल नहीं पसीजा और वह वहीं खड़ा रीमा को तड़पता देखता रहा। कुछ देर तक चीखने-चिल्लाने के बाद रीमा वहीं जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। रीमा की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और तुरंत उसकी मदद की। लोगों ने तुरंत आग बुझाई और रीमा को अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, रीमा की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इसके बाद, मंगलवार को आरोपी पति तपन को गिरफ्तार कर लिया गया।
