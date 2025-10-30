Patrika LogoSwitch to English

अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, चींखती रही पीड़िता और वहीं खड़ा तमाशा देखता रहा आरोपी

असम के में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में एक पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पत्नी की हालत गंभीर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 30, 2025

husband burned wife alive

पति ने पत्नी को जिंदा जलाया (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)

असम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। यह मामला कछार जिले के लखीपुर उप-मंडल का है, और आरोपी की पहचान तपन काहार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तपन ने अपनी पत्नी रीमा कहार पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की थी।

शराब के नशे में घर पहुंचा आरोपी

पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार देर रात लखीपुर के अंतर्गत बंदू चाय बागान में हुई। घटना की रात तपन शराब के नशे में घर लौटा था और उसने रीमा को फोन पर बात करते हुए देखा। तपन को शक हुआ कि रीमा अपने प्रेमी से बात कर रही है, जिससे वह क्रोधित हो गया। इसके बाद तपन ने रीमा से झगड़ा शुरू कर दिया, और देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बहुत बढ़ गया। इसी आक्रोश में आकर तपन ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

रीमा की हालत गंभीर, पड़ोसी बने मददगार

आग लगने के बाद रीमा दर्द के मारे जोर-जोर से चीखने लगी और सामने खड़े तपन से मदद की भीख मांगती रही। लेकिन तपन का दिल नहीं पसीजा और वह वहीं खड़ा रीमा को तड़पता देखता रहा। कुछ देर तक चीखने-चिल्लाने के बाद रीमा वहीं जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। रीमा की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और तुरंत उसकी मदद की। लोगों ने तुरंत आग बुझाई और रीमा को अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, रीमा की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इसके बाद, मंगलवार को आरोपी पति तपन को गिरफ्तार कर लिया गया।

