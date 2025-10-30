अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, चींखती रही पीड़िता और वहीं खड़ा तमाशा देखता रहा आरोपी

आग लगने के बाद रीमा दर्द के मारे जोर-जोर से चीखने लगी और सामने खड़े तपन से मदद की भीख मांगती रही। लेकिन तपन का दिल नहीं पसीजा और वह वहीं खड़ा रीमा को तड़पता देखता रहा। कुछ देर तक चीखने-चिल्लाने के बाद रीमा वहीं जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। रीमा की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और तुरंत उसकी मदद की। लोगों ने तुरंत आग बुझाई और रीमा को अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, रीमा की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इसके बाद, मंगलवार को आरोपी पति तपन को गिरफ्तार कर लिया गया।