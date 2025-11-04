‘मैंने नहीं किया उसे प्रेगनेंट’… नाबालिग से रेप के आरोपी ने की आत्महत्या, मरने से पहले खुद को बताया निर्दोष

नाबालिग से रेप के आरोपी ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के मैसूरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां, नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी है। इस व्यक्ति पर 17 साल की एक नाबालिग छात्रा का रेप कर उसे गर्भवती करने का आरोप लगा था। आरोपों के बाद वह लापता हो गया और बाद में उसका शव नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि, यह व्यक्ति शुक्रवार, 31 अक्टूबर को लापता हुआ था, जिसके बाद रविवार को पिरियापटना तालुक के बेट्टादथुंगा गांव में तुंगा नदी में उसका शव मिला।
31 अक्टूबर को शाम करीब 7:30 बजे के आसपास मृतक का अपने दोस्तों और परिवार से संपर्क टूट गया था। इससे पहले उसने एक ऑडियो मैसेज भेजकर अपने बेकसूर होने की बात कही थी। इस मैसेज में उसने कहा कि, पीड़िता लड़की के साथ उसका कोई संबंध नहीं है और उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मृतक ने यह भी कहा कि, इन आरोपों ने उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद वह इज्जत से जिंदगी नहीं जी पाएगा।
ऑडियो मैसेज में मृतक ने कहा, मैंने उस छात्रा को गर्भवती नहीं किया है। यह आरोप झूठा है। मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। इस मैसेज में मृतक ने स्कूल प्रशासन पर भी अपनी छवि को बचाने के लिए मामले को छिपाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि डॉक्टरों ने छात्रा की जांच कर इस बात की पुष्टि की है कि वह गर्भवती है, लेकिन स्कूल वाले बदनामी से बचने के लिए पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैसेज में छात्रा के स्कूल के पीटी टीचर का नाम भी सामने आया है। मृतक ने दावा किया कि इसी टीचर ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। मृतक ने कहा, इस सब के लिए पीटी टीचर जिम्मेदार है, उसी की वजह से मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैसेज के अंत में मृतक ने डीएनए टेस्ट कराने की अपील की, जिससे कि असली अपराधी को पकड़ा जा सके और उसे न्याय मिल सके। अपने परिवार और दोस्तों को यह मैसेज भेजने के बाद युवक का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ और अगले दिन उसकी लाश बरामद की गई।
परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की, जिसके बाद रविवार को तुंगा नदी के पास उसकी मोटरसाइकिल, चप्पलें, जैकेट, और मोबाइल फ़ोन जैसी चीजें लावारिस हालत में पाई गईं। इसके बाद दमकल और आपातकालीन कर्मचारियों ने नदी में तलाशी शुरू की जहां उन्हें मृतक का शव मिला। पुलिस ने बताया कि, उन्हें मृतक के फोन से यह ऑडियो मैसेज भी मिला है और वे उसे न्याय दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट कराएंगे। बेट्टादापुरा पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऑडियो मैसेज की प्रामाणिकता साबित करने के लिए उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी।
