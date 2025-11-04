‘मैंने नहीं किया उसे प्रेगनेंट’… नाबालिग से रेप के आरोपी ने की आत्महत्या, मरने से पहले खुद को बताया निर्दोष

परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की, जिसके बाद रविवार को तुंगा नदी के पास उसकी मोटरसाइकिल, चप्पलें, जैकेट, और मोबाइल फ़ोन जैसी चीजें लावारिस हालत में पाई गईं। इसके बाद दमकल और आपातकालीन कर्मचारियों ने नदी में तलाशी शुरू की जहां उन्हें मृतक का शव मिला। पुलिस ने बताया कि, उन्हें मृतक के फोन से यह ऑडियो मैसेज भी मिला है और वे उसे न्याय दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट कराएंगे। बेट्टादापुरा पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऑडियो मैसेज की प्रामाणिकता साबित करने के लिए उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी।