मां ने नहीं दिए शराब के लिए पैसे तो बेटे ने हाथ-पैर बांध कर पीटा, फिर काट दिया गला

पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार, वेंकटेश ने पहले अपनी मां के हाथ पैर बांध कर उसकी पिटाई की। फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसका गला काट दिया। महिला के पति और वेंकटेश के पिता की मृत्यु कुछ सालों पहले ही हुई थी। महिला के एक बेटी भी है जो अपने ससुराल में रहती है। महिला बेटे वेंकटेश के साथ किराए के घर में रहती थी। वेंकटेश को शराब पीने की लत है और वह हर दिन उनसे शराब के लिए पैसे मांगता था और नहीं देने पर झगड़ा करता था।