मां ने नहीं दिए शराब के लिए पैसे तो बेटे ने हाथ-पैर बांध कर पीटा, फिर काट दिया गला

बागलकोट तालुक के तुलासीगेरी गांव के रहने वाले वेंकटेश गिरिसागर ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पहले अपनी मां के साथ झगड़ा किया और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उनका गला काट दिया।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 17, 2025

Crime News

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपना मां को मौत के घाट उतार दिया। मामला बागलकोट तालुक के तुलासीगेरी गांव का है। यहां रहने वाले 28 साल के वेंकटेश गिरिसागर ने गुरुवार को अपनी मां का गला काट कर उनकी हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। मृतका की पहचान 58 वर्षीय शावक्का गिरिसागर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंह में कपड़ा ठूसा फिर काट दिया गला

पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार, वेंकटेश ने पहले अपनी मां के हाथ पैर बांध कर उसकी पिटाई की। फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसका गला काट दिया। महिला के पति और वेंकटेश के पिता की मृत्यु कुछ सालों पहले ही हुई थी। महिला के एक बेटी भी है जो अपने ससुराल में रहती है। महिला बेटे वेंकटेश के साथ किराए के घर में रहती थी। वेंकटेश को शराब पीने की लत है और वह हर दिन उनसे शराब के लिए पैसे मांगता था और नहीं देने पर झगड़ा करता था।

मां को मार कर घर से भाग गया वेंकटेश

घटना की रात भी वह शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा और फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। वेंकटेश अपनी मां से पैसे मांगे और जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो वह आक्रमक हो गया। इसके बाद उसने मां के साथ मारपीट की और फिर उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर उनका गला काट दिया। मां की हत्या करने के बाद वेंकटेश मौके से फरार हो गया। इसके बाद जब पड़ोसियों को घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

बार में शराब पीते हुए पकड़ा गया आरोपी

कलादगी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी वेंकटेश की तलाश शुरु कर दी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को एक बार से शराब पीते हुए पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है।

