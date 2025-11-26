प्रेमी के लिए मां का कत्ल, सोने के चेन नहीं देने पर निर्ममता से बेटी ने की हत्या

इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी और वह बहस जल्द ही लड़ाई में बदल गई। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और इसी बीच संध्या ने अपनी मां का गला पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया। गिरते ही थंकामणि का सिर जमीन से लगा और उसकी मौत हो गई। संध्या ने नितिन के साथ मिल कर अपनी मां की मौत को हादसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चेन के गायब होने से पुलिस को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ की, जिसके दौरान संध्या और नितिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।