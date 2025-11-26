Patrika LogoSwitch to English

प्रेमी के लिए मां का कत्ल, सोने के चेन नहीं देने पर निर्ममता से बेटी ने की हत्या

त्रिशूर में एक बेटी ने सोने की चेन नहीं देने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग मां की हत्या कर दी और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। बेटी अपने प्रेमी को देने के लिए मां से सोने की चेन मांग रही थी।

Nov 26, 2025

केरल के त्रिशूर में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी के लिए अपनी बुजुर्ग मां की निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी से अनुसार, यह सारा विवाद एक सोने की चेन से शुरू हुआ था और अंत में उसी चेन की मदद से पुलिस को आरोपी बेटी तक पहुंचने में सफलता मिली।

मां की उम्र 75 वर्ष

मृतका की पहचान थंकामणि के रूप में हुई है और उसकी उम्र 75 साल थी। रविवार सुबह मुंडूर स्थित महिला के घर के पीछे उनके पड़ोसियों को उनका शव मिला था। थंकामणि के चेहरे पर चोट के निशान थे जिसके चलते पुलिस को लगा कि उसकी मृत्यु गिरने के चलते हुई है। लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि थंकामणि की हत्या की गई है।

पूछताछ के दौरान बेटी ने कबूला गुनाह

जांच के दौरान पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि थंकामणि हमेशा एक सोने की चेन पहना करती थी, लेकिन उसकी हत्या के बाद मिले उसके शव से वो चेन गायब थी। इसके बाद पुलिस ने थंकामणि की 45 वर्षीय बेटी संध्या से इस मामले में कड़ी पूछताछ की और इस दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

29 वर्षीय युवक से चल रहा संध्या का अफेयर

संध्या का अपने पति से तलाक हो गया था और वह अपनी मां के साथ ही रहती थी। जांच में सामने आया कि संध्या का उसके पड़ोस में रहने वाले 29 वर्षीय युवक, नितिन से अफेयर चल रहा था। संध्या उसकी आर्थिक मदद करना चाहती थी और इसी के लिए उसने अपनी मां, थंकामणि से उनकी सोने की चेन मांगी थी। लेकिन थंकामणि ने संध्या को चेन देने से मना कर दिया।

सोने की चेन नहीं दी तो मां को दिया धक्का

इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी और वह बहस जल्द ही लड़ाई में बदल गई। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और इसी बीच संध्या ने अपनी मां का गला पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया। गिरते ही थंकामणि का सिर जमीन से लगा और उसकी मौत हो गई। संध्या ने नितिन के साथ मिल कर अपनी मां की मौत को हादसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चेन के गायब होने से पुलिस को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ की, जिसके दौरान संध्या और नितिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

26 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / National News / प्रेमी के लिए मां का कत्ल, सोने के चेन नहीं देने पर निर्ममता से बेटी ने की हत्या

