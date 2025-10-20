बेवफाई से नाराज पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, घर के पीछे गड्ढा खोद कर उसमें छिपाया शव

रविवार को जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था उसी दौरान एर्नाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन की पुलिस ने उसे भाग हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या बेवफाई के शक में की गई थी। यह दंपति पिछले दो सालों से अपने दो बच्चों के साथ अमायनूर में एक किराए के मकान में रह रहा था। निर्माण मजदूर सोनी को कथित तौर पर अल्पना पर एक अन्य प्रवासी मजदूर, प्रकाश, के साथ संबंध होने का शक था। बार-बार झगड़े और आपत्तियों के बावजूद अल्पना पर प्रकाश के संपर्क में थी। यहां तक कि वह अपने परिवार को छोड़कर कुछ समय के लिए प्रकाश के साथ रहने चली गई।