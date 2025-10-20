बेवफाई से नाराज पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, घर के पीछे गड्ढा खोद कर उसमें छिपाया शव

Crime News
केरल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पत्नी के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर से नाराज पति ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। मामला अयार कुन्नम के अमायनूर इलाके का है। आरोपी पति पश्चिम बंगाल का एक प्रवासी मजदूर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को एक निर्माणाधीन मकान के पास छिपा दिया था। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय सोनी एसके के रूप में हुई है। सोनी ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी, अल्पना खातून का गला दबा कर उसे मार डाला।
रविवार को जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था उसी दौरान एर्नाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन की पुलिस ने उसे भाग हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या बेवफाई के शक में की गई थी। यह दंपति पिछले दो सालों से अपने दो बच्चों के साथ अमायनूर में एक किराए के मकान में रह रहा था। निर्माण मजदूर सोनी को कथित तौर पर अल्पना पर एक अन्य प्रवासी मजदूर, प्रकाश, के साथ संबंध होने का शक था। बार-बार झगड़े और आपत्तियों के बावजूद अल्पना पर प्रकाश के संपर्क में थी। यहां तक कि वह अपने परिवार को छोड़कर कुछ समय के लिए प्रकाश के साथ रहने चली गई।
14 अक्टूबर को सोनी सुबह लगभग 6.15 बजे अल्पना को एलाप्पनी स्थित एक निर्माण स्थल पर ले गया। वहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सोनी ने अल्पना पर हमला किया दिया। आरोपी ने पहले अल्पना का गला घोंट दिया और फिर रॉड से उस पर वार किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके बाद सोनी ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर अल्पना के शव को उसमें छिपा दिया।
तीन दिन बाद सोनी ने खुद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि अल्पना बाजार गई थी और वापस नहीं लौटी। हालांकि, घटना वाली सुबह दंपति को निर्माण स्थल की ओर जाते हुए दिखाने वाले सीसीटीवी फुटेज ने घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने जब सख्ती की तो आरोपी 18 अक्टूबर को अपने बच्चों के साथ लापता हो गया। मोबाइल फोन ट्रेस के जरिए जांचकर्ता एर्नाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सब-इंस्पेक्टर साजू टी. लुकोस के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
