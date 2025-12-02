लिव-इन में रह रहे जोड़े की बंद घर से मिली सड़ी-गली लाश, पास ही पड़ा मिला तीन साल के बेटे का शव

लिव-इन में रह रहे जोड़े और तीन साल के बच्चे की बंद घर से मिली लाश (प्रतीकात्मक तस्वीर)
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यहां दामिनेडु में एक घर से एक बच्चे समेत तीन लोगों के शव बरामद किए गए हैं। यह मामला तिरुचनूर पुलिस स्टेशन के पास, इंद्रम्मा हाउसेस कॉलोनी का है। यहां से पुलिस को लिव-इन में रह रहे एक जोड़े और उनके तीन साल के मासूम बेटे की सड़ी-गली लाशें मिली हैं।
आस-पास में बदबू फैलने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर तलाशी ली तो उन्हें अंदर तीनों लाशें मिलीं। मृतकों की पहचान सत्यराज, पोन्नागुट्टे नायगी और मनीष के रूप में हुई है। सत्यराज और नायगी की उम्र तीस साल के आसपास थी और उनका बेटा मनीष तीन साल का था। सत्यराज और नायगी मूल रूप से तमिलनाडु के गुडियाट्टम के रहने वाले थे। शुरुआती जांच के अनुसार, सत्यराज अपनी पत्नी को छोड़ तीन महीने पहले ही नायगी के साथ लिव-इन में रहने लगा था। वो दोनों मजदूरी से अपना घर चलाते थे।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सत्यराज का शव उन्हें फंदे से लटका मिला था, जबकि नायगी और मनीष के शव बाथरूम के पास पड़े थे। वहीं घर में पुलिस को एक जहर की बोतल भी पड़ी मिली जिसके चलते पुलिस को शक है कि सत्यराज ने अपनी पत्नी और बेटे को जहर देकर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आखिरी बार तीनो मृतकों को 22 नवंबर को देखा था और उसके बाद से वह अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
