लिव-इन में रह रहे जोड़े की बंद घर से मिली सड़ी-गली लाश, पास ही पड़ा मिला तीन साल के बेटे का शव

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सत्यराज का शव उन्हें फंदे से लटका मिला था, जबकि नायगी और मनीष के शव बाथरूम के पास पड़े थे। वहीं घर में पुलिस को एक जहर की बोतल भी पड़ी मिली जिसके चलते पुलिस को शक है कि सत्यराज ने अपनी पत्नी और बेटे को जहर देकर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आखिरी बार तीनो मृतकों को 22 नवंबर को देखा था और उसके बाद से वह अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।