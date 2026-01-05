पत्नी को बार-बार आते थे कॉल, नाराज पति ने पहले उसे उतारा मौत के घाट फिर ले ली अपनी जान

इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव की पहचान की और उसे कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस की टीम मृतक रणदीप के घर पहुंची तो वहां उन्होंने उसकी पत्नी निशा को मृत पड़ा पाया। पुलिस को निशा के गले में एक बेल्ट बंधी हुई मिली। निशा और रणदीप के दो बच्चे भी हैं, जो घटना के समय घर में मौजूद थे। दोनों पुलिस को पास के कमरे में सोते हुए मिले। पुलिस ने निशा और रणदीप के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है।