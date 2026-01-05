पत्नी को बार-बार आते थे कॉल, नाराज पति ने पहले उसे उतारा मौत के घाट फिर ले ली अपनी जान

रणदीप सिंह और उनकी पत्नी निशा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी जान ले ली और फिर खुद गांव के तालाब (जोहड़) में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह मामला लाडवा गांव का बताया जा रहा है। मृतक दंपती की पहचान 35 वर्षीय रणदीप सिंह और 32 वर्षीय निशा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार रविवार देर रात अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद रणदीप ने आत्महत्या कर ली। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रणदीप तालाब में कूदते दिखाई दे रहा है। यह वीडियो तालाब के पास लगे सीसीटीवी कैमरा पर कैद हो गया था। इस तालाब को ठेके पर दिया गया है। ठेकेदार ने रात 3 बजे एक युवक को तालाब में कूदते देखा जिसके बाद तुरंत मदद के लिए गोताखोर को बुलाया गया था। गोताखोर सुबह 5 बजे वहां पहुंचा और उसने शव को तालाब से बाहर निकाला।
इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव की पहचान की और उसे कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस की टीम मृतक रणदीप के घर पहुंची तो वहां उन्होंने उसकी पत्नी निशा को मृत पड़ा पाया। पुलिस को निशा के गले में एक बेल्ट बंधी हुई मिली। निशा और रणदीप के दो बच्चे भी हैं, जो घटना के समय घर में मौजूद थे। दोनों पुलिस को पास के कमरे में सोते हुए मिले। पुलिस ने निशा और रणदीप के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है।
फिलहाल यह सामने नहीं आ पाया है कि रणदीप ने यह खतरनाक कदम क्यों उठाया। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार, निशा के फोन पर बार-बार कॉल आते थे और इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच अनबन हुआ करती थी। पत्नी की हत्या करने से पहले रविवार को रणदीप गांव के सरपंच के पास भी गया था और उनसे पूछा था कि वह अपनी पत्नी से तलाक कैसे ले सकता है। पुलिस मृतकों के परिवार और आस-पास रहने वालों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग