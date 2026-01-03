प्रेमी के कहने पर किन्नर से बनी लड़की, सर्जरी के बाद शादी के वादे से मुकरा शख्स तो खाया जहर

प्रेमी ने शादी के लिए मना किया तो ट्रांस जेंडर लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पंजाब के लुधियाना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेमी के शादी से इनकार करने पर एक लड़की ने आत्महत्या करके अपनी जान देने की कोशिश की है। पीड़िता की पहचान आदिती के रूप में हुई है और वह पहले किन्नर थी। आदिती ने अपने प्रेमी के कहने पर लाखों रुपये खर्च करके अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए सर्जरी कराई, लेकिन सर्जरी के बाद उसके प्रेमी ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। इसी बात से परेशान होकर आदिती ने आत्महत्या की कोशिश की। उसने पहले एक जहरीला पदार्थ खाया और फिर फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल आदिती अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आदिती पिछले एक साल से लक्की उर्फ गोल्डी नामक एक युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों की मुलाकात एक मंदिर में हुई थी जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होने लगी। गोल्डी जोधेवाल इलाके की एक बस्ती का रहने वाला है और आदिती जीवन नगर इलाके में रहती थी। गोल्डी हर रात आदिती के कमरे पर आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब आदिती उससे शादी को लेकर सवाल करती तो वह उससे कहता कि अगर वह सर्जरी कराकर लड़की बन जाएगी तो वह उससे शादी कर लेगा।
गोल्डी की बातों में आकर आदिती ने जेंडर चेंज सर्जरी कराने का फैसला लिया। आदिती ने लाखों का खर्चा करके कई सारी सर्जरी करवाई और लड़की बन गई। लेकिन इसके बाद गोल्डी अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा कि उसके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ है क्योंकि आदिती उसे बच्चा नहीं दे सकती है। आदिती के बार-बार जोर देने पर गोल्डी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है।
वहीं गोल्डी का कहना है कि आदिती ने अपनी मर्जी से अपना जेंडर चेंज करावाया है और उसने उसे पहले ही शादी के लिए मना कर दिया था। गोल्डी के अनुसार, शुरुआत में उसने 300 रुपये देकर आदिती से शारीरिक संबंध बनाए थे लेकिन बाद में उसने उससे पैसे लेना बंद कर दिया। उसने कहा कि वह खुद परेशान है क्योंकि आदिती उससे शादी की जबरदस्ती कर रही है और उसे धमकी भी देती है। पुलिस ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है लेकिन अभी तक आदिती ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने आदिती से बात की है और स्थिति में सुधार आने के बाद ही मामले की जांच शुरू की जाएगी।
