प्रेमी के कहने पर किन्नर से बनी लड़की, सर्जरी के बाद शादी के वादे से मुकरा शख्स तो खाया जहर

वहीं गोल्डी का कहना है कि आदिती ने अपनी मर्जी से अपना जेंडर चेंज करावाया है और उसने उसे पहले ही शादी के लिए मना कर दिया था। गोल्डी के अनुसार, शुरुआत में उसने 300 रुपये देकर आदिती से शारीरिक संबंध बनाए थे लेकिन बाद में उसने उससे पैसे लेना बंद कर दिया। उसने कहा कि वह खुद परेशान है क्योंकि आदिती उससे शादी की जबरदस्ती कर रही है और उसे धमकी भी देती है। पुलिस ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है लेकिन अभी तक आदिती ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने आदिती से बात की है और स्थिति में सुधार आने के बाद ही मामले की जांच शुरू की जाएगी।