किसान को लिव-इन पार्टनर के साथ जिंदा जलाया, सोते समय झोपड़ी में लगाई आग

घटना की जानकारी मिलते ही चेंगम पुलिस इंस्पेक्टर एम. सेल्वराज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। झोपड़ी में पुलिस दो शव बुरी तरह से जली हुई हालत में मिले। शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्तों की मदद से घटनास्थल से सुराग जुटाए गए। पुलिस के अनुसार, साजिश के तहत हमलावरों ने झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जिससे आग लगने पर शक्तिवेल और उनकी पार्टनर बाहर न निकल पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।