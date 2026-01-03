किसान को लिव-इन पार्टनर के साथ जिंदा जलाया, सोते समय झोपड़ी में लगाई आग

किसान को लिव-इन पार्टनर के साथ जिंदा जलाया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
तमिलनाडु के चेंगम इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 53 वर्षीय किसान और उसकी 40 वर्षीय लिव-इन पार्टनर को अज्ञात बदमाशों ने जिंदा जला दिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार सुबह की है। किसान और उसकी प्रेमिका उनकी झोपड़ी में सो रहे थे तभी किसी ने बाहर से ताला लगाकर झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान पक्किरीपलायम गांव निवासी पी. शक्तिवेल के रूप में हुई है, जो कि पेशे से एक किसान थे। शक्तिवेल अपनी लिव-इन पार्टनर एस. अमृतम के साथ एक तीन एकड़ के खेत में बनी 10x10 की झोपड़ी में रहते थे। शक्तिवेल तीन साल पहले अपनी पत्नी से अलग होकर अमृतम के साथ लिव-इन में रहने लगे थे। उनकी पत्नी तमिलरसी अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ बेंगलुरु में रहती थी। शक्तिवेल की लिव-इन पार्टनर अमृतम के भी दो बेटे और एक बेटी है।
घटना से एक रात पहले ही शक्तिवेल की बेटी उनसे मिलने पक्किरीपलायम आई थी। ऐसे में पुलिस दोनों मृतकों के परिजनों और पूर्व पति-पत्नी की इस घटना में भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, उन्हें शुक्रवार तड़के शक्तिवेल और अमृतम की मौत की जानकारी मिली थी। जलने की बदबू के चलते पड़ोसियों को इस घटना के बारे में पता चला जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी।
घटना की जानकारी मिलते ही चेंगम पुलिस इंस्पेक्टर एम. सेल्वराज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। झोपड़ी में पुलिस दो शव बुरी तरह से जली हुई हालत में मिले। शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्तों की मदद से घटनास्थल से सुराग जुटाए गए। पुलिस के अनुसार, साजिश के तहत हमलावरों ने झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जिससे आग लगने पर शक्तिवेल और उनकी पार्टनर बाहर न निकल पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
