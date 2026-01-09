9 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

पहले पत्थर पर सिर पटक-पटककर ली पत्नी की जान, फिर खुद जहर खाकर चार बच्चों को किया अनाथ

गढ़चिरोली जिले के धानोरा तालुका के रूपिनगट्टा गांव में राकेश नामक एक किसान ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार, राकेश मानसिक तनाव से जूझ रहा था।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 09, 2026

Crime News

मृतक राकेश सुकना कुजूर और उसकी पत्नी कलिष्टा (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)

महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पहले बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद जहर खाकर अपनी जान भी दे दी। मृतकों के चार बच्चे भी हैं और माता-पिता की मौत के बाद चारों बच्चों का भविष्य पूरी तरह अंधकार में चला गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

खेत से दोपहर में घर के लिए निकले थे दोनों

यह मामला जिले के धानोरा तालुका के रूपिनगट्टा गांव का है। मृतक की पहचान 37 वर्षीय किसान राकेश सुकना कुजूर और उसकी 32 वर्षीय पत्नी कलिष्टा राकेश कुजूर के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को राकेश और कलिष्टा खेत पर काम करने गए थे। यहां उनके साथ राकेश के पिता और उसकी बेटी भी मौजूद थे। दोपहर तीन बजे दोनों पति-पत्नी घर जाने का कहकर खेत से निकले थे, लेकिन रात होने तक वे घर नहीं पहुंचे।

बुधवार दोपहर मिली कलिष्टा की लाश

काफी देर तक इंतजार करने के बाद राकेश के परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की। पूरी रात तलाशी की गई लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। बुधवार को नए सिरे से दोनों की तलाश की गई और इसी दौरान दोपहर में गागीरमेटा पहाड़ी क्षेत्र में कलिष्टा का शव मिला। पुलिस के अनुसार शव की स्थिति देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके बाल पकड़ कर पत्थर पर सिर पटककर उसकी हत्या की गई हो।

पुलिस कर रही मामले की जांच

कलिष्टा का शव मिलने पर पुलिस ने उसके हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का पहला शक कलिष्टा के पति राकेश पर किया और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान गुरुवार सुबह राकेश का शव उसी के खेत की मेड़ पर पड़ा मिला और उसके पार एक जहर की शीशी भी मिली। खेत में शव मिलने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राकेश के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार राकेश मानसिक तनाव से जूझ रहा था और इसी के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या करके अपनी जान दे दी।

Published on:

09 Jan 2026 04:57 pm

Hindi News / National News / पहले पत्थर पर सिर पटक-पटककर ली पत्नी की जान, फिर खुद जहर खाकर चार बच्चों को किया अनाथ

