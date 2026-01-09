पहले पत्थर पर सिर पटक-पटककर ली पत्नी की जान, फिर खुद जहर खाकर चार बच्चों को किया अनाथ

कलिष्टा का शव मिलने पर पुलिस ने उसके हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का पहला शक कलिष्टा के पति राकेश पर किया और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान गुरुवार सुबह राकेश का शव उसी के खेत की मेड़ पर पड़ा मिला और उसके पार एक जहर की शीशी भी मिली। खेत में शव मिलने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राकेश के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार राकेश मानसिक तनाव से जूझ रहा था और इसी के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या करके अपनी जान दे दी।