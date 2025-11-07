Patrika LogoSwitch to English

चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, नीला पड़ा पीड़ित का शरीर, इलाज के दौरान हुई मौत

पंजाब के लुधियाना में चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को खंभे से बांध कर बुरी तरह पीटा, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 07, 2025

Punjab man tied to poll and beaten to death

पंजाब में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पंजाब के लुधियाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चोरी के शक में एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। यह मामला शहर के थाना डिवीजन 5 के पास कोचर मार्केट का है। युवक बीती रात लगभग एक बजे एक घर में घुस रहा था, और उसी दौरान आस-पास के लोगों ने उसे देख लिया। उन्होंने युवक से घर में घुसने का कारण पूछा, लेकिन उसके जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया।

पीटाई के कारण नीला पड़ा युवक का शरीर

लोगों ने पहले उसे एक खंभे से बांध दिया और फिर उसे कई थप्पड़ मारे। देखते ही देखते लोग बेकाबू होने लगे और युवक के पेट पर लात-घूंसों से वार करने लगे। भीड़ ने काफी देर तक युवक को पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। यह देखकर हमलावर घबरा गए और युवक को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां गंभीर हालत में युवक को भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

पोस्टमार्ट्म के बाद सामने आएगी मौत की वजह

शुरुआती जांच के अनुसार, काफी ज्यादा मार-पिटाई होने के चलते युवक की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्ट्म के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल पाएगा। ACP गुरइकबाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, लोगों ने जब संदिग्ध व्यक्ति को एक घर में जाते देखा तो उसके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान पीड़ित को काफी चोटें आई जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिंह ने आगे बताया कि, फिलहाल आरोपियों की पहचना नहीं हो पाई है और उनकी पहचान करने के लिए हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा।

Updated on:

07 Nov 2025 01:31 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:56 pm

Hindi News / National News / चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, नीला पड़ा पीड़ित का शरीर, इलाज के दौरान हुई मौत

