चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, नीला पड़ा पीड़ित का शरीर, इलाज के दौरान हुई मौत

शुरुआती जांच के अनुसार, काफी ज्यादा मार-पिटाई होने के चलते युवक की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्ट्म के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल पाएगा। ACP गुरइकबाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, लोगों ने जब संदिग्ध व्यक्ति को एक घर में जाते देखा तो उसके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान पीड़ित को काफी चोटें आई जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिंह ने आगे बताया कि, फिलहाल आरोपियों की पहचना नहीं हो पाई है और उनकी पहचान करने के लिए हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा।