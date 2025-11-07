चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, नीला पड़ा पीड़ित का शरीर, इलाज के दौरान हुई मौत

पंजाब में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पंजाब के लुधियाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चोरी के शक में एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। यह मामला शहर के थाना डिवीजन 5 के पास कोचर मार्केट का है। युवक बीती रात लगभग एक बजे एक घर में घुस रहा था, और उसी दौरान आस-पास के लोगों ने उसे देख लिया। उन्होंने युवक से घर में घुसने का कारण पूछा, लेकिन उसके जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया।
लोगों ने पहले उसे एक खंभे से बांध दिया और फिर उसे कई थप्पड़ मारे। देखते ही देखते लोग बेकाबू होने लगे और युवक के पेट पर लात-घूंसों से वार करने लगे। भीड़ ने काफी देर तक युवक को पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। यह देखकर हमलावर घबरा गए और युवक को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां गंभीर हालत में युवक को भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
शुरुआती जांच के अनुसार, काफी ज्यादा मार-पिटाई होने के चलते युवक की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्ट्म के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल पाएगा। ACP गुरइकबाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, लोगों ने जब संदिग्ध व्यक्ति को एक घर में जाते देखा तो उसके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान पीड़ित को काफी चोटें आई जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिंह ने आगे बताया कि, फिलहाल आरोपियों की पहचना नहीं हो पाई है और उनकी पहचान करने के लिए हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा।
