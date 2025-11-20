कहीं पड़ा था कटा सिर तो कहीं पैर, पहचान छिपाने के लिए चेहरे को खरोचा, हरियाणा में मासूम के साथ बर्बरता

इसी के साथ गुरुग्राम पुलिस के पास मौजूद लापता लोगों के रिकॉर्ड की भी जांच की गई है। लेकिन किसी भी नाबालिग लड़की की वैसी कोई प्रोफाइल या जानकारी नहीं मिली जो हाल ही में मिली बच्ची के शव से मेल खाती हो। गुरुग्राम पुलिस के एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर संदीप तुरान ने कहा, घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद बिलासपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात संदिग्ध के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल और शव के अवशेषों की जांच कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुरान ने आगे कहा कि, मृतका बच्ची की पहचान होते ही पुलिस हत्यारों को ढूंढने की कोशिश में जुट जाएगी।