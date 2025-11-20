कहीं पड़ा था कटा सिर तो कहीं पैर, पहचान छिपाने के लिए चेहरे को खरोचा, हरियाणा में मासूम के साथ बर्बरता

मानेसर हाईवे के पास नाबालिग लड़की के शव के टुकड़े मिले (प्रतिकात्मक तस्वीर)
हरियाणा के मानेसर में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां बुधवार शाम उदेपुरी गांव के पास से गुजर रहे कुंडली-पलवल-मानेसर एक्सप्रेसवे के किनारे एक नाबालिग लड़की के कटे हुए शरीर के अंग मिले हैं। इसमें बच्ची का बायां पैर और कटा हुआ सिर शामिल है। पुलिस के मुताबिक, इन अंगों को किसी तेज धारदार हथियार से काट कर शरीर से अलग किया गया है। पुलिस मृतका बच्ची की पहचान पता लगाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, मृतका बच्ची की उम्र छह से दस साल के बीच थी। पुलिस ने यह भी बताया कि उसके कटे हुए अंगों की स्थिति को देखकर लगता है कि उसकी हत्या कम से कम चार दिन पहले की गई थी। बच्ची की पहचान छिपाने के लिए हत्या के बाद बच्ची के शरीर के अंगों को काट कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि, बुधवार दोपहर 3 से 3:30 बजे के करीब एक किसान ने बच्ची के बिखरे पड़े शव के टुकड़े देखे थे। उसने सबसे पहले सिर देखा और बाद में खरोचे हुए चेहरे वाला सिर उसे मिला। यह देखते ही वह घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुच कर शव के टुकड़ों को अपने कब्जे मे लिया।
पुलिस के अधिकारी ने कहा, लड़की के शरीर के टुकड़े पंचगांव चौक से तावडू की ओर जाने वाली सड़क पर बिखरे पड़े थे। मृतका की पहचान अभी होनी बाकी है, लेकिन परिस्थिति और शव के टुकड़े मिलने वाली जगह को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि लड़की नूंह की रहने वाली हो सकती है। इसी संदेह के चलते पुलिस ने नूंह में पिछले हफ़्ते में किसी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं, यह जानने के लिए उनसे संपर्क किया है।
इसी के साथ गुरुग्राम पुलिस के पास मौजूद लापता लोगों के रिकॉर्ड की भी जांच की गई है। लेकिन किसी भी नाबालिग लड़की की वैसी कोई प्रोफाइल या जानकारी नहीं मिली जो हाल ही में मिली बच्ची के शव से मेल खाती हो। गुरुग्राम पुलिस के एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर संदीप तुरान ने कहा, घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद बिलासपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात संदिग्ध के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल और शव के अवशेषों की जांच कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुरान ने आगे कहा कि, मृतका बच्ची की पहचान होते ही पुलिस हत्यारों को ढूंढने की कोशिश में जुट जाएगी।
