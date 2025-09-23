Patrika LogoSwitch to English

अफेयर के शक में सरेआम पत्नी को उतारा मौत के घाट, 12 साल की बेटी करती रही मां को बचाने की गुहार

बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अफेयर के शक में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर के उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 23, 2025

crime news
अफेयर के शक में पत्नी की हत्या की (प्रतिकात्मक तस्वीर)

बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक बेरहम पति ने सिर्फ अफेयर के शक के चलते 12 साल की मासूम बेटी के सामने अपनी पत्नी को सरेआम भरी सड़क पर चाकू घोंप-घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की पहचान 32 वर्षीय रेखा के रूप में की गई है। रेखा ने अपने पति आरोपी लोहिताश्व से कुछ ही महीने पहले एक मंदिर में दूसरी शादी की थी। रेखा का अपने पहले पती से तलाक हो गया था और उसके उस शादी से दो बच्चे थे।

तीन महीने पहले हुई थी शादी

रेखा ने तीन महीने पहले ही लोहिताश्व से शादी की थी। रेखा की पहली शादी से हुई 12 वर्षीय छोटी बेटी मां के साथ ही रहती थी, जबकि बड़ी बेटी रेखा के माता पिता के साथ रह रही थी। दोनों कर्नाटक के सिरा से कुछ ही समय पहले बेंगलुरु में एक किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। यहां आने के बाद रेखा ने लोहिताश्व को एक कॉल सेंटर में ड्राइवर की नौकरी दिलाने में भी मदद की थी। इसी कॉल सेंटर में रेखा खुद भी काम करती थी।

अफेयर के चलते पत्नी को मारा

रेखा और लोहिताश्व साथ एक ही जगह काम करने लगे लेकिन कुछ समय बाद लोहिताश्व को उस पर शक होने लगा। वह उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा और उस पर किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर करने का आरोप लगाने लगा। इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होने लगी। रेखा के मना करने पर भी लोहिताश्व का शक खत्म नहीं हुआ और इसी के चलते उसने पत्नी को मार डाला।

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

सोमवार सुबह रेखा अपनी 12 साल की बेटी के साथ बस स्टैण्ड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक लोहिताश्व वहां आया और उसने रेखा पर चाकू से हमला कर दिया। रेखा की बेटी अपने सौतेले पिता से बार बार उसकी मां को छोड़ने की गुहार लगाती रही लेकिन आरोपी नहीं रुका। लोहिताश्व ने एक के बाद एक दर्जनों बार रेखा पर वार किए और फिर मौके से फरार हो गया। इस हमले में रेखा को काफी गंभीर चोटें आई। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन में आरोपी लोहिताश्व के खिलाफ एक मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी गई है।

Published on:

23 Sept 2025 12:12 pm

Hindi News / National News / अफेयर के शक में सरेआम पत्नी को उतारा मौत के घाट, 12 साल की बेटी करती रही मां को बचाने की गुहार

