अफेयर के शक में सरेआम पत्नी को उतारा मौत के घाट, 12 साल की बेटी करती रही मां को बचाने की गुहार

सोमवार सुबह रेखा अपनी 12 साल की बेटी के साथ बस स्टैण्ड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक लोहिताश्व वहां आया और उसने रेखा पर चाकू से हमला कर दिया। रेखा की बेटी अपने सौतेले पिता से बार बार उसकी मां को छोड़ने की गुहार लगाती रही लेकिन आरोपी नहीं रुका। लोहिताश्व ने एक के बाद एक दर्जनों बार रेखा पर वार किए और फिर मौके से फरार हो गया। इस हमले में रेखा को काफी गंभीर चोटें आई। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन में आरोपी लोहिताश्व के खिलाफ एक मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी गई है।