Killer Nurse: प्यार के लिए क्रूर बनी बेटी, नर्सिंग स्किल का इस्तेमाल कर माता-पिता को उतारा मौत के घाट

Professional Training: तेलंगाना के विकाराबाद जिले (Vikarabad Double Homicide) से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक बेटी, जिस पर बीमारों की सेवा करने की जिम्मेदारी थी, उसने अपने ही माता-पिता की जान लेने के लिए अपने पेशेवर ज्ञान का दुरुपयोग किया। पुलिस ने 25 वर्षीय नर्स सुरेखा (Telangana Nurse Murder Case) को अपने माता-पिता की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेखा संगारेड्डी के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी। उसे दवाओं और उनके प्रभाव की गहरी समझ थी। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि उसने अपने माता-पिता 'लक्ष्मी (54) और दशरथ (58)' को मौत की नींद सुलाने के लिए 'आर्टासिल' नामक बेहोशी की दवा का इंजेक्शन (Artacil Injection Overdose) लगाया। उसने यह इंजेक्शन अत्यधिक मात्रा (ओवरडोज) में दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।