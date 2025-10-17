दिल्ली में दो भाइयों को मारी गोली, एक की मौत और दूसरे की हालत गंभीर

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उवम अपनी मां के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल्ली के गांधीनगर, कैलाश नगर, गली नंबर 17 में अपनी बहन के घर आया था। मृतक के पिता ने बताया कि देर रात दो बजे से उवम की तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद पुलिस से कॉल आई कि वह घायल अवस्था में मिला है, लेकिन बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई। पुलिस को अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोलीबारी के पीछे की वजह क्या थी और हमलावर कौन थे। जांच अधिकारियों का कहना है कि नदीम के होश में आने और बयान देने के बाद ही हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा। आरोपियों की तलाश के लिए घटनास्थल से कुछ अहम सुराग जुटाए गए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच का जा रही है।